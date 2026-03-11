José Emilio Levy Hijo de Mariana Levy reacciona a presunta infidelidad de pareja de Ana Bárbara: “El tiempo me dio la razón” José Emilio Levy habló del supuesto engaño que Ángel Muñoz habría cometido hacia la cantante. El aspirante a actor recordó que él ha manifestado desde hace años que el esposo de la artista “es una mala persona”.



Video José Emilio Levy asegura que el prometido de Ana Bárbara maltrata a sus hermanos

José Emilio, hijo de la difunta actriz Mariana Levy, reaccionó a la supuesta infidelidad de Ángel Muñoz a su pareja, Ana Bárbara.

El aspirante a actor se pronunció a horas de que en El Gordo y La Flaca se diera a conocer que el expolicía habría engañado a la cantante con la periodista costarricense Adri Toval.

"Impactado. En shock por lo que todos ya vimos, ¿no? Unas fotos bastante comprometedoras", dijo al micrófono de la reportera Berenice Ortiz.

"El tiempo me dio la razón, y fue mucho más rápido de lo que todos esperábamos. Ya nos dimos cuenta realmente quién es Ángel. No estoy yo loco. Es una mala persona, que le ha hecho un mal impresionante a Ana Bárbara", declaró.

Desde 2023, cuando lo acusó de maltratar a sus medios hermanos, José Emilio ha manifestado que Muñoz no sería una buena influencia para Ana Bárbara.

José Emilio Levy crítica a Ángel Muñoz

En esta misma oportunidad, José Emilio criticó a Ángel Muñoz por alegadamente haber traicionado a Ana Bárbara con Adri Toval.

"La belleza es muy relativa, pero es que también qué bajeza de Ángel. O sea, la verdad, estar con una señora como es Ana Bárbara: talentosa, trabajadora, una dama hecha y derecha, con modales, con educación...", explicó.

"Es como tener un McLaren y de la nada cambiarlo por un Bocho", añadió.

Levy aseveró que "lo peor" de esta situación es que la intérprete de 'Bandido' ha "defendido a Ángel contra todo": "Ha metido las 'manos en el fuego por él' y ¿así es como él le paga?".

Al respecto de la posibilidad de que la cantautora termine su relación con Muñoz, en caso de ser verdad que le falló, el joven artista sentenció:

"En mi punto de vista, si tú estás con una pareja, te ponen el cuerno y sigues con ella, es como humillarte a ti mismo, no quererte, darle la razón y permiso que siga haciendo las cosas".

José Emilio Levy apoya a Ana Bárbara y a sus hijos

En medio de esta situación, ante la que Ana Bárbara aún no ha reaccionado públicamente, José Emilio dejó claro que estará para ella pese a que han estado alejados.

"Yo lo único que le tengo que decir es que si ella necesita un abrazo, amor, que a mí me tiene, me sigue teniendo. Si necesita un abrazo, yo se lo doy encantado de la vida. Yo soy su hijo y ella es mi mamá", afirmó.

Asimismo, él envió un mensaje de apoyo a sus medios hermanos, Emiliano, José María ‘Chema’ y Jerónimo: "Lo lamento muchísimo".