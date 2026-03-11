José Emilio Levy

Hijo de Mariana Levy reacciona a presunta infidelidad de pareja de Ana Bárbara: “El tiempo me dio la razón”

José Emilio Levy habló del supuesto engaño que Ángel Muñoz habría cometido hacia la cantante. El aspirante a actor recordó que él ha manifestado desde hace años que el esposo de la artista “es una mala persona”.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video José Emilio Levy asegura que el prometido de Ana Bárbara maltrata a sus hermanos

José Emilio, hijo de la difunta actriz Mariana Levy, reaccionó a la supuesta infidelidad de Ángel Muñoz a su pareja, Ana Bárbara.

El aspirante a actor se pronunció a horas de que en El Gordo y La Flaca se diera a conocer que el expolicía habría engañado a la cantante con la periodista costarricense Adri Toval.

PUBLICIDAD

"Impactado. En shock por lo que todos ya vimos, ¿no? Unas fotos bastante comprometedoras", dijo al micrófono de la reportera Berenice Ortiz.

"El tiempo me dio la razón, y fue mucho más rápido de lo que todos esperábamos. Ya nos dimos cuenta realmente quién es Ángel. No estoy yo loco. Es una mala persona, que le ha hecho un mal impresionante a Ana Bárbara", declaró.

Desde 2023, cuando lo acusó de maltratar a sus medios hermanos, José Emilio ha manifestado que Muñoz no sería una buena influencia para Ana Bárbara.

Más sobre José Emilio Levy

Hijo de Mariana Levy hace nueva acusación contra pareja de Ana Bárbara: “No estoy loco”
1:00

Hijo de Mariana Levy hace nueva acusación contra pareja de Ana Bárbara: “No estoy loco”

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy acusa a esposo de Ana Bárbara de “acosar” a sus nanas: "Que las deje en paz"
2 mins

Hijo de Mariana Levy acusa a esposo de Ana Bárbara de “acosar” a sus nanas: "Que las deje en paz"

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy responde a su padre con una carta: “Lo único que quería era un papá”
4 mins

Hijo de Mariana Levy responde a su padre con una carta: “Lo único que quería era un papá”

Univision Famosos
‘Pirru’ reacciona tras acusación de su hijo José Emilio Levy: “Hay combinaciones genéticas fallidas”
1:00

‘Pirru’ reacciona tras acusación de su hijo José Emilio Levy: “Hay combinaciones genéticas fallidas”

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy ventila que su padre le pidió dinero para reconciliarse: "Tengo que comprarlo"
2 mins

Hijo de Mariana Levy ventila que su padre le pidió dinero para reconciliarse: "Tengo que comprarlo"

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy reaparece con bastón y caminando con dificultad
1 mins

Hijo de Mariana Levy reaparece con bastón y caminando con dificultad

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy teme que pareja de Ana Bárbara lo mande golpear por tratar de “vender” su información
3 mins

Hijo de Mariana Levy teme que pareja de Ana Bárbara lo mande golpear por tratar de “vender” su información

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy aclara si es transexual tras aparecer vestido de mujer
0:51

Hijo de Mariana Levy aclara si es transexual tras aparecer vestido de mujer

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy admite que intentó "vender" información sobre Ana Bárbara "para comer"
1:14

Hijo de Mariana Levy admite que intentó "vender" información sobre Ana Bárbara "para comer"

Univision Famosos
Ana Bárbara llora y revela por primera vez que hijo de Mariana Levy "la grabó" para "vender" el video
0:55

Ana Bárbara llora y revela por primera vez que hijo de Mariana Levy "la grabó" para "vender" el video

Univision Famosos

José Emilio Levy crítica a Ángel Muñoz

En esta misma oportunidad, José Emilio criticó a Ángel Muñoz por alegadamente haber traicionado a Ana Bárbara con Adri Toval.

"La belleza es muy relativa, pero es que también qué bajeza de Ángel. O sea, la verdad, estar con una señora como es Ana Bárbara: talentosa, trabajadora, una dama hecha y derecha, con modales, con educación...", explicó.

"Es como tener un McLaren y de la nada cambiarlo por un Bocho", añadió.

Levy aseveró que "lo peor" de esta situación es que la intérprete de 'Bandido' ha "defendido a Ángel contra todo": "Ha metido las 'manos en el fuego por él' y ¿así es como él le paga?".

Al respecto de la posibilidad de que la cantautora termine su relación con Muñoz, en caso de ser verdad que le falló, el joven artista sentenció:

"En mi punto de vista, si tú estás con una pareja, te ponen el cuerno y sigues con ella, es como humillarte a ti mismo, no quererte, darle la razón y permiso que siga haciendo las cosas".

José Emilio Levy apoya a Ana Bárbara y a sus hijos

En medio de esta situación, ante la que Ana Bárbara aún no ha reaccionado públicamente, José Emilio dejó claro que estará para ella pese a que han estado alejados.

PUBLICIDAD

"Yo lo único que le tengo que decir es que si ella necesita un abrazo, amor, que a mí me tiene, me sigue teniendo. Si necesita un abrazo, yo se lo doy encantado de la vida. Yo soy su hijo y ella es mi mamá", afirmó.

Asimismo, él envió un mensaje de apoyo a sus medios hermanos, Emiliano, José María ‘Chema’ y Jerónimo: "Lo lamento muchísimo".

"Tampoco se dejen ganar por la furia y por el enojo, y que no vayan a cometer ninguna babosada y que estén serenos y tranquilos, y que si necesitan algo, aquí estoy", sumó.

Relacionados:
José Emilio LevyAna BárbaraÁngel MuñozParejas de famososEscándalos de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX