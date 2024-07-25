¿Qué le pasó a Amaia Montero tras dejar La Oreja de Van Gogh? Sorprendió con su apariencia

Amaia Montero fue una de las voces más emblemáticas de su generación. Fue el rostro de La Oreja de Van Gogh desde 1996 hasta 2007, tras su inesperada salida. Poco se ha sabido de ella en años recientes, pero Karol G la invitó a cantar ‘Rosas’ -quizás su más famosa canción con la agrupación- en su concierto en Madrid. Fans de ambas cantantes fueron sorprendidos por el emotivo regreso de Amaia tras años sin estar en un escenario.

Amaia Montero fue la primera vocalista de La Oreja de Van Gogh

Aunque estudió Química y después Psicología, la española Amaia Montero siempre quiso ser cantante. En una fiesta conoció a un grupo de amigos que estaba interesado en formar una banda, y al escucharla cantar se dieron cuenta de que su tono de voz era único.

Entre las canciones más conocidas de la cantante en la agrupación está el clásico ‘Rosas’, ‘La Playa’ y ‘Cuídate’. La agrupación logró ser un éxito en ventas tanto en España como posteriormente en Latinoamérica, gracias a las conmovedoras letras y a la inconfundible voz de Amaia Montero.

No obstante, Amaia decidió partir en 2007. Los demás integrantes de la banda decidieron continuar sin ella, pues sentían que aún tenían muchas canciones por hacer. En reemplazo de Amaia entró Leire Martínez, quien antes había sido concursante de Factor X España. Entre Amaia y Leire ha existido una constante rivalidad, especialmente porque Amaia publicó en X (antes Twitter) que no le parecía correcto que Leire autografiara discos de la etapa de La Oreja de Van Gogh donde ella, Amaia, era quien cantaba. Leire declaró que:

"No me suele gustar pronunciarme en temas de Amaia porque no me gusta generar fuegos. Todo lo que ya trascendió no es agradable, estoy un poco al margen. No es mi guerra"

La carrera solista de Amaia Montero y la preocupación de sus fans

El mismo año que partió de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero comenzó su carrera solista con un álbum homónimo. Este sería el primero de cuatro discos, que, si bien tuvieron éxito, no alcanzaron la popularidad de Amaia en su vieja agrupación. Tras el lanzamiento de su primer material, Amaia dijo:

“Ha sido empezar de cero, madurar de golpe. He intentado hacer un disco honesto, por un impulso artístico de expresar lo que soy. Necesitaba seguir mi propio camino y me he arriesgado”



Sin embargo, la cantante fue dejando los escenarios poco a poco. Amaia ha tenido problemas con el alcohol y la depresión, mismos que la han hecho preocupar a sus fanáticos. En 2022 se viralizó una imagen que la cantante posteó en Instagram. La foto, en blanco y negro, mostraba a la española con el pelo desaliñado, unas pronunciadas ojeras y un rostro triste. Junto a la foto escribió el mensaje "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", proveniente de una canción de Camila. La fotografía generó polémica en las redes, donde se afirmaba que la cantante estaba pasando por un severo cuadro depresivo.

Su expareja, el comentarista Gonzalo Miró, salió a defenderla.

"Amaia es una gran persona, con un corazón que no le cabe en el pecho, y creo que todos tenemos malas épocas"

Mientras que la hermana de la cantante desmintió los rumores sobre una presunta desaparición de Amaia.

Tras su aparición en el concierto de Karol G, los mismos fans que se preocupaban ahora están esperanzados por el regreso de Amaia a la música. Además, Amaia lució espectacular en un vestido blanco como los que usaba en los dosmil. La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh escribió en su Instagram al día siguiente: