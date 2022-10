¿Recuerdas a la cantante de 'La Oreja de Van Gogh'? Amaia Montero alarmó con su actual aspecto

Amaia Montero Saldías es parte de los artistas que iniciaron su carrera musical en un grupo y después se aventuraron ser solistas.

Su debut en la industria de la música fue en diciembre de 1996 como la vocalista de La Oreja de Van Gogh, conformada por Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín, Haritz Garde.

Así lucía Amaia Montero al inicio de su carrera con La Oreja de Van Gogh



Junto a La Oreja de Van Gogh, Amaia resonó en la radio y en recintos sold-out, como el Auditorio Nacional en Ciudad de México en 2002, con éxitos como ‘Rosas’, ‘La Playa’, ‘París’, ‘Muñeca de trapo’, etc.

Asimismo, ganaron varios premios como el Latin Grammy de Mejor Álbum Pop de una Banda o Dúo por ‘Guapa’ (2006), el cuarto disco en el Amaia fue vocalista y el último que lanzó con La Oreja de Van Gogh antes de aventurarse como solista.

En noviembre de 2007, Amaia Montero se despidió de La Oreja de Van Gogh y continuó teniendo presencia en la música como solista.

De 2008 a 2018, sacó cuatro discos de estudios y disfrutó de grandes éxitos con sus colaboraciones con otros cantantes como la canción ‘Sin miedo nada’ con Alex Ubago.

Amaia Montero actualmente: la cantante publicó una foto y mensajes que preocuparon a sus fans



Cuatro años después de su último disco, el 2 de octubre de 2022, Montero compartió en su Instagram (en donde principalmente comparte recuerdos) un video cantando que acompañó con un anuncio: está por lanzar un nuevo álbum.



No obstante, días después de esta publicación, el 14 de febrero de 2022, la cantante de 46 años de edad compartió dos fotos en blanco y negro en donde lució sin maquillaje y con el cabello despeinado.



Una de estas fotos ya no se encuentra disponible en su perfil, pero la que aún permanece alarmó a sus fans principalmente por el mensaje que la intérprete de ‘Rosas’ dejó en la sección de comentarios.

“¿Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?”

Uno de sus seguidores le preguntó cómo se siente y la respuesta de Amaia preocupó aún más. “Destruida”, escribió.

Muchos fans de la cantante se mostraron consternados y preocupados por estos mensajes, e incluso varios especularon que había sida hackeada su cuenta de Instagram.

Otros internautas prefirieron animar a Amaia: le recordaron que es amada por muchos, así como el impacto que ha tenido en sus vidas y en la industria de la música en general.