Alicia Villarreal habla de Cruz Martínez tras supuesto engaño: admite que están separados

La cantante reveló al periodista Gustavo Adolfo Infante cómo se encuentra tras el proceso de separación que enfrenta y si está en busca de un nuevo amor.

Elizabeth González
Video ¿Se acabó? Alicia Villarreal habla del “proceso de divorcio” de Cruz Martínez tras supuesta infidelidad

Alicia Villarreal se sinceró sobre el proceso que vive con Cruz Martínez tras enfrentar el supuesto engaño del músico con una mujer mucho menor que él a principios de agosto.

La tarde del 18 de septiembre, la cantante admitió que se encuentra separada del integrante de Kumbia Kings desde hace semanas, luego de que el periodista Gustavo Adolfo Infante le lanzara un halago en plena entrevista.

“La sonrisa no la pierdes, como si no estuvieras separada”, le dijo, a lo que Alicia Villarreal respondió contundente: “Bueno, es que amo mucho lo que hago. Le tengo un gran respeto y cariño a la música como al público y es como quiero que me vean, quiero que siempre tengan en el corazón a su güerita consentida”.
Alicia Villarreal revela cómo se encuentra tras separación de Cruz Martínez

Sin entrar en detalles, la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ reconoció que su separación ha sido un proceso complicado. Sin embargo, aseguró que se encuentra “bien”.

“(Sí) fueron muchos años. Pues estoy bien, me siento bien. Yo siempre digo que la música es un buen compañero de todos los seres humanos. La música a veces es un refugio, es una terapia… es una cura para el alma y es lo que me encanta hacer, entonces Dios me ha bendecido también con eso”, insistió.

El periodista cuestionó a la cantante sobre si había habido algún cambio en su decisión, luego de aquella entrevista que le dio el 8 de agosto, en la que aseguró que su matrimonio con Cruz ya no tenía “vuelta atrás”.

“Cuando pasó, cuando me dijiste: ‘No es la primera, pero va a ser la última’. Te acuerdas que me dijiste…”, recordó él. “Sí (me acuerdo). Bueno, es que así somos nosotras las mujeres. Yo creo que llega un momento en el que decimos ‘ya… ya’… En Estados Unidos dicen ‘next’”.

“Es que cuando los hijos crecen… a veces uno, yo creo que más las mujeres, pensamos más en los hijos, en la unión, en la familia, en qué va a suceder, pero si tienes una bonita armonía, una bonita comunicación con todos y te sientas y se habla y todo se decide con amor, con cariño, con respeto, entonces uno como mamá dice ‘qué bendición, está bien’. El amor y el apoyo siempre va a estar para ambas partes porque somos sus padres, entonces no son cosas fáciles, son procesos y eso es lo que digo, no es simplemente firmar un papel y ya, es realmente un proceso”, subrayó.

¿Alicia Villarreal quiere volverse a enamorar?

Por último, Alicia Villarreal se sinceró sobre el amor y, aunque negó que entre sus planes estuviera volverse a enamorar, reconoció el importante papel que juegan sus hijos y hasta su público en su vida.

“Ahorita no (me quiero enamorar). No pienso en eso, para nada, de verdad. Estoy muy enamorada de mis hijos, son unos guapos y son unos niños bien portados. Me dan chance para que trabaje y no esté tan mortificada porque son chamacos. Son estudiosos, son atentos, siempre me contestan. Donde los busco, siempre los encuentro, entonces, ellos también me ayudan. También tengo un público que me enamora (…) que me da todo su cariño y su apoyo, no sé cómo explicar lo que estoy viviendo, es como si todos fueran mi familia, me quieren y me apoyan”, sentenció.

