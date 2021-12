Alfredo Adame busca novia: quiere una mujer "decente y educada"

"Yo creo en la maldad, creo en los bajos escrúpulos, creo en la falta de valores y creo en la falta de principios. Por andar de estúpido creyendo en el amor y en el perdón, cincuenta y tantos años de mi vida, me hicieron lo que me hicieron. Me vieron la cara como me la vieron, me robaron y me usaron. Yo en esas cosas no creo, ni en el perdón, ni en nada".