Diana Golden y Alfredo Adame: un matrimonio de tres meses que terminó en supuesta amenaza de muerte y demandas

Se conocieron en 1986 , cuando Adame era sobrecargo de una aerolínea y Golden comenzaba su carrera en la actuación en México, pues la colombiana había sido invitada para filmar algunas películas: "Él era sobrecargo de Aeroméxico y yo viajaba casi cada mes o cada dos meses, yo iba y volvía a Bogotá a cada rato […] Ahí lo conocí, nos hicimos amigos, no era tan amargado en ese momento , más bien no era amargado", contó Diana en el reciente episodio de 'El minuto que cambió mi destino' .

De acuerdo con sus declaraciones, el gobierno mexicano le quitaba la mitad de sus ingresos como actriz en impuestos por ser extranjera. Cuando Alfredo se percató, le ofreció la solución: "Éramos amigos, íbamos a los castings juntos y luego él vio lo que me quitaba gobernación de impuestos, el 50 por ciento, entonces me dice: ' Casémonos para que pagues menos impuestos y todo eso, somos amigos, nos llevamos bien'".

La actriz aclaró que, a pesar de que eran esposos, no tenían una relación sentimental , hasta dos semanas después: "Me dice: 'Vamos a intentar salir', y como nos llevábamos bien dije pues ¿por qué no?, si ya nos casamos".

Golden relató que se fue unos días a San Francisco con su hermano y su familia le aconsejó que terminara la relación. Al hablar con Alfredo a su regreso a México, la actriz afirma que "se puso como loco". Días más tarde vino la amenaza de muerte: "Estaba yo viendo televisión y llega como a las 3 de la mañana borracho […] Me dijo: '¿Qué estás haciendo?' y me rompió la ropa […] Me metió una pistola en la boca y eso es tan cierto como que está en la demanda, y me decía 'Te voy a matar' y no sé cuánto, yo aterrada, lloraba".