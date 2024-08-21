Jennifer Lopez

¿Indirecta? A-Rod lanza mensaje luego de que su ex, JLo, pidiera el divorcio a Ben Affleck

El exbeisbolista publicó intrigantes palabras a horas de que trascendiera la noticia de que la cantante habría comenzado el proceso de separación del actor.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video JLo solicita divorcio a Ben Affleck en especial fecha: esta sería la razón, según reportes

Jennifer López presuntamente “solicitó el divorcio” de Ben Affleck este martes 20 de agosto, tras solamente dos años casados.

De acuerdo con TMZ, ella acudió sola, sin abogados, al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles para empezar el procedimiento que disolverá su unión legal con el actor.

Una fuente aseveró a People que la actriz tomó la decisión de separarse oficialmente “con mucho cuidado”, pero por varias razones.

“Está muy decepcionada y triste, pero Ben no le ha dado ninguna señal de que quiera continuar con su matrimonio”, dijo el informante.

“No ha mostrado ningún compromiso ni interés en que su matrimonio funcione. Ha llegado a un punto en el que ella sólo necesita mirar por sí misma”, agregó.

A-Rod lanza mensaje ¿para JLo?

A horas de que trascendiera la presunta situación entre Jennifer López y Ben Affleck, Alex Rodríguez, exprometido de la cantante, compartió un mensaje.

La tarde de ayer, el empresario publicó en sus historias de Instagram una imagen en la que se puede leer, originalmente en inglés:

“O vas en una dirección o en otra, más vale que seas tú quien decida la dirección”, escribió, firmando con su nombre.

Alex Rodríguez compartió este mensaje en Instagram.
Imagen Alex Rodríguez/Instagram

La intérprete de ‘On the floor’ reavivó su romance con el cineasta solamente días después de haber anunciado públicamente el final de su relación con el deportista.

Según un ‘insider’ de People, ‘La Diva del Bronx’ rompió con el jugador de béisbol retirado debido a que no podía “confiar” plenamente en él.

Previo al truene, A-Rod estuvo envuelto en especulaciones de que engañó a la estrella pop con Madison LeCroy.

En agosto de aquel año, mientras López disfrutaba su idilio con Affleck, el pelotero se expresó con Entertainment Tonight “agradecido” por lo que pasó al lado de ella.

“Tuve cinco años de una vida y una asociación increíbles y también con mis hijas, aprendimos mucho”, enunció en la entrevista.

A-Rod halagó a Jennifer López tras su ruptura

En julio de 2022, Alex Rodríguez aseveró que no se arrepentía de nada en su idilio con Jennifer López, de quien, de hecho, habló maravillas.

“Esto es lo que te diré sobre ella: es el ser humano con más talento que he conocido”, le mencionó a Martha Stewart en su podcast.

Actualmente, él sostiene un noviazgo con Jaclyn Cordeiro, con la que a inicios de mes viajó al continente europeo para disfrutar unas vacaciones.

