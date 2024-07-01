Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se abrazaron tras conocer a su nieta: esto le dijo la actriz a su ex

Video ¡Sucedió! Eugenio Derbez narra cómo fue encontrarse con Victoria Ruffo en el nacimiento de su nieta

Las diferencias entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo quedaron atrás tras el nacimiento de su nieta Tessa, primera hija de José Eduardo Derbez. La expareja se fundió en un abrazo tras conocer a la bebé, quien llegó al mundo el 30 de junio a las 10:44 am.

Eugenio Derbez reveló a Gustavo Adolfo Infante que, aunque se sentía nervioso ante su inminente encuentro con Victoria Ruffo en el hospital, no imaginó que sucedería al momento de conocer a Tessa.

“Cuando llegué, en la mañana, estaba un poquito nervioso. Yo no quería agregarle más estrés a José Eduardo… pero pensaba en ‘cómo le pregunto a qué hora llegan los otros, qué va a pasar, no sé…’ La verdad es que llegué sin tener mucha idea y con mucha expectativa”, narró al show De Primera Mano este 1 de julio.

“Estuvimos (en el cuarto del hospital) con los papás de Paola; llegamos al mismo tiempo. Estuvimos ahí hasta que una enfermera nos dijo ‘Oigan, ya va a pasar la nena… En cuanto salga del quirófano, va a pasar la nena por aquí, por el pasillo rumbo al cunero, por si la quieren ver’”, agregó.

Así fue su encuentro con Victoria Ruffo

Eugenio Derbez recordó que en cuanto la enfermera les avisó que Tessa había salido de la sala de parto, corrieron al pasillo para su primer encuentro, sin imaginar que ahí estaba ya Victoria Ruffo con Omar Fayad, quien iba llegando de Noruega.

“Corrimos al pasillo y ahí fue donde… ¡sorpresa! Ya estaba en el pasillo José Eduardo con toda la familia Ruffo… Llegó Omar y ahí estaba Victoria…”.

Alegando “preferencias” por la familia Ruffo, Eugenio Derbez reveló que, tras un encuentro “complicado”, Victoria y él se fundieron en un abrazo.

“Ese punto todavía no lo platico con José Eduardo, pero dije: ‘¡Ah, caray, hay preferencias! La mamá estuvo en el quirófano y yo estuve en el cuarto abandonado’. No creo (que haya estado en el quirófano) pero cuando yo llegué, ellos ya estaban con la bebé… No sé cómo estuvo la logística, pero nos encontramos en el pasillo… fue complicado, pero ya después, ya que entramos al cuarto todos… Eventualmente coincidimos… nos dimos un abrazo…”, aseguró.

El intérprete de 62 años aseguró que, aunque hay fotografías de aquel encuentro, deberá ser José Eduardo quien las saque a la luz.

“Sí (hay fotos). Nos tomamos, en un momento dado, una foto las dos familias juntas… están los Fayad Ruffo y los Derbez Rosaldo… Nada más que esas no me corresponden a mí subirlas, ahí José Eduardo se encargará de compartirlas”, dijo.

Lo que le dijo Victoria Ruffo a Eugenio Derbez tras encuentro

Finalmente, Eugenio Derbez reveló lo que le dijo Victoria Ruffo tras su encuentro y la reacción de José Eduardo Derbez al ver a sus papás juntos, dejando al descubierto que todos sus conflictos y hasta el pasado “quedó enterrado”.

“Ella me dijo ‘felicidades abuelo’ y yo le dije ‘felicidades abuela’… hasta ahí, no cruzamos muchas palabras, nada más ‘felicidades’ y se acabó. Desde antes ya habíamos limado asperezas, pero no nos habíamos topado hasta el día de ayer. Yo creo que la nena vino a limar todas esas asperezas. Todo fue súper cordial y yo creo que ayer, lo poco que hubiera quedado, quedó absolutamente enterrado. Convivimos maravillosamente bien”.

En un momento dado (José Eduardo) me dijo: ‘me siento muy raro de ver a mis papás juntos’. La verdad es que lo sentí genuinamente feliz por todo, por el nacimiento de la bebé y por el hecho de tener en el cuarto a todos, porque estaba Omar, Victoria, Anuar, Vicky, sus tías, Aislinn, Alessandra, Aitana… entonces estaba muy contento”, sentenció.