¿Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se reconciliarán por la llegada de su nieta? Ella responde

Video Así reaccionaron Victoria Ruffo y Eugenio Derbez a la revelación del sexo del bebé de José Eduardo

José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay anunciaron el 25 de enero pasado que esperan a su primera hija juntos, hecho del que ahora habló Victoria Ruffo.

La llamada ‘Queen de las telenovelas' tuvo un encuentro con reporteros, como Berenice Ortiz, la noche de este 13 de febrero, en el que destapó cómo se encuentra a unos meses de debutar como abuela.

“La verdad es que sí estoy muy contenta, me da mucha ilusión, me da mucha alegría ver a José Eduardo contento, ilusionado, nervioso, está muy contento”, comentó.

¿Victoria Ruffo se reconciliará con Eugenio Derbez por su nieta?

A la par que expresó su emoción por tener a su primera nieta, Victoria Ruffo fue cuestionada sobre la posibilidad de una reconciliación con Eugenio Derbez ahora que compartirán a un nuevo bebé en sus respectivas familias.

“¿Crees que este bebé logre unirte a ti con Eugenio? A lo mejor en el bautizo los vamos a tener que ver juntos”, preguntaron los medios de comunicación.

Con su característica sonrisa, la protagonista de telenovelas señaló que no cree que eso vaya a pasar, pero recalcó que ella no odia al papá de su primogénito y que todo es parte de “un juego”.

“A mí con Eugenio por qué, él por su lado y yo por el mío eso siempre. Esta cosa que tenemos siempre con él es mucha broma también, evidentemente ni lo odio ni me odia, traemos ese juego por ahí”, afirmó.

Además, la actriz piensa que su ex está igual de emocionado que ella por la llegada de su nieta.

Horas antes, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Victoria Ruffo reveló que espera que su nieta no se parezca a Eugenio Derbez.

“Espero que no, acuérdate que José Eduardo se ha ido mejorando con los años”, expresó la actriz, quien confesó que creyó que iba a morir sin ser abuela.

Victoria Ruffo destapa el miedo que siente José Eduardo por ser papá

Minutos antes de ingresar a la misa en honor a Tina Galindo, Victoria Ruffo también habló de cómo se encuentra su hijo con la noticia del embarazo de su novia.

Señaló que aunque lo ve contento, sabe que “tiene miedo”, pero que él siempre le manifestó que deseaba ser papá.

“Siempre ha estado conforme, fue sorpresa. Tiene miedo, todos cuando vamos a ser padres por primera vez tenemos miedo, pero siempre ha querido (tener hijos), siempre me dijo que a los 30 él ya quería tener hijos”, comentó.

La actriz reveló que no le ha dado ningún consejo a José Eduardo Derbez para que sea un buen papá, pues no existe un manual, pero que solo desea que esté con la pequeña.

“Dicen que no hay librito para ser buen padre, hay que estar con ellos”, expresó Victoria Ruffo, a quien le cuestionaron si desea que la bebé lleve su nombre.