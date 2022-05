Ernesto D'Alessio aclara si Alessandra Rosaldo no estará en DKDA porque terminaron mal su noviazgo

En entrevista con el reportero Edén Dorantes reiteró que su ausencia no tiene que ver con su relación, pues si eso fuera verdad Sharis Cid tampoco hubiera sido invitada: "Tampoco se vayan por el tema de '¡Ay! lo que pasa es que como es el concierto de Ernesto seguramente no la quiere invitar', completamente falso, si fuera por ahí entonces tampoco Sharis estaría, también fue novia mía, entonces no es por ahí", dijo la mañana de este 25 de mayo.