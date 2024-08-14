Alessandra Rosaldo

Alessandra Rosaldo por fin responde si evitó encontrarse con ex de Eugenio Derbez

La vocalista de Sentidos Opuestos enfrentó especulaciones sobre su supuesta negativa de convivir con Dalilah Polanco durante programa en vivo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Dalilah Polanco sufrió al separarse de Eugenio Derbez, duraron 5 años juntos

A principios de agosto, la periodista Martha Figueroa reportó el supuesto desplante que Alessandra Rosaldo habría hecho al programa Cuéntamelo YA! al no querer encontrarse con Dalilah Polanco, exnovia de Eugenio Derbez.

“La producción ya había organizado un plan para que no se encontraran y tampoco causarle un mal rato, pero no, con todo y la organización se quedaron ahí porque dijo que mejor no y ya no fue”, declaró en la emisión del programa Con Permiso, el 9 de agosto.

PUBLICIDAD

Alessandra Rosaldo está acostumbrada a los “dimes y diretes”

Más sobre Alessandra Rosaldo

Eugenio Derbez cumple 64 años y sus hijos lo celebran de peculiar forma (se transformaron en él)
2 mins

Eugenio Derbez cumple 64 años y sus hijos lo celebran de peculiar forma (se transformaron en él)

Univision Famosos
Eugenio Derbez celebra el cumpleaños de Aitana: “La bebé de la familia” ya tiene 11 años y así luce
1 mins

Eugenio Derbez celebra el cumpleaños de Aitana: “La bebé de la familia” ya tiene 11 años y así luce

Univision Famosos
Derbez le responde a Mhoni Vidente tras llamarlo “desgraciado” y ventilar “separación” de Alessandra
0:54

Derbez le responde a Mhoni Vidente tras llamarlo “desgraciado” y ventilar “separación” de Alessandra

Univision Famosos
Mhoni Vidente llama “desgraciado” a Derbez: revela desde “cuándo” él y Alessandra “ya no están juntos”
0:54

Mhoni Vidente llama “desgraciado” a Derbez: revela desde “cuándo” él y Alessandra “ya no están juntos”

Univision Famosos
Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre la supuesta separación de Eugenio Derbez por infidelidad
1:00

Alessandra Rosaldo rompe el silencio sobre la supuesta separación de Eugenio Derbez por infidelidad

Univision Famosos
"Sí vivimos separados": Eugenio Derbez reacciona a rumores de crisis con Alessandra
0:55

"Sí vivimos separados": Eugenio Derbez reacciona a rumores de crisis con Alessandra

Univision Famosos
Mhoni Vidente asegura que Eugenio Derbez y Alessandra llevan “años” separados
0:48

Mhoni Vidente asegura que Eugenio Derbez y Alessandra llevan “años” separados

Univision Famosos
Alessandra Rosaldo tuvo "pánico" cuando se convirtió en madre y esto hizo Eugenio Derbez
1 mins

Alessandra Rosaldo tuvo "pánico" cuando se convirtió en madre y esto hizo Eugenio Derbez

Univision Famosos
Eugenio Derbez presume encuentro con Shakira: habría pagado miles de dólares para conocerla
0:53

Eugenio Derbez presume encuentro con Shakira: habría pagado miles de dólares para conocerla

Univision Famosos
Esposa de Eugenio Derbez aclara si Victoria Ruffo los ‘vetó’ del bautizo de su nieta Tessa
0:55

Esposa de Eugenio Derbez aclara si Victoria Ruffo los ‘vetó’ del bautizo de su nieta Tessa

Univision Famosos

La vocalista de Sentidos Opuestos fue cuestionada al respecto por el periodista Alan Saldaña, a quien confesó que está “más que acostumbrada” a las especulaciones, sobre todo, si tienen que ver con las exmujeres de Eugenio Derbez.

“Yo creo que son dimes y diretes. Estuvimos haciendo mucha promoción (Chacho Gaytán y yo) esa semana, pero ya sabes como son, les encanta estar inventando, y sobre todo cuando se trata de nosotros, siempre hay mucha cosa alrededor”, respondió tajante el 13 de agosto.

“Estoy más que acostumbrada a todo, a lo que se hable de nosotros como pareja, de la familia en general, de los hijos, de las exmujeres, de todo”, puntualizó sin entrar en detalles.

La historia de Eugenio Derbez y Dalilah Polanco

Eugenio Derbez comenzó a salir con Dalilah Polanco a finales de 2003. Sin embargo, fue hasta mediados de 2004 que lo hicieron oficial.

Los famosos se conocieron durante las grabaciones de La Familia P. Luche y su relación era tan formal que Vadhir, José Eduardo y Aislinn Derbez convivían con ella.

Su relación llegó a su fin en 2006. Meses más tarde, el comediante comenzó una relación con Alessandra Rosaldo.


Relacionados:
Alessandra RosaldoDalilah PolancoParejas de famososEscándalos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD