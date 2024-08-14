Alessandra Rosaldo por fin responde si evitó encontrarse con ex de Eugenio Derbez

A principios de agosto, la periodista Martha Figueroa reportó el supuesto desplante que Alessandra Rosaldo habría hecho al programa Cuéntamelo YA! al no querer encontrarse con Dalilah Polanco, exnovia de Eugenio Derbez.

“La producción ya había organizado un plan para que no se encontraran y tampoco causarle un mal rato, pero no, con todo y la organización se quedaron ahí porque dijo que mejor no y ya no fue”, declaró en la emisión del programa Con Permiso, el 9 de agosto.

Alessandra Rosaldo está acostumbrada a los “dimes y diretes”

La vocalista de Sentidos Opuestos fue cuestionada al respecto por el periodista Alan Saldaña, a quien confesó que está “más que acostumbrada” a las especulaciones, sobre todo, si tienen que ver con las exmujeres de Eugenio Derbez.

“Yo creo que son dimes y diretes. Estuvimos haciendo mucha promoción (Chacho Gaytán y yo) esa semana, pero ya sabes como son, les encanta estar inventando, y sobre todo cuando se trata de nosotros, siempre hay mucha cosa alrededor”, respondió tajante el 13 de agosto.

“Estoy más que acostumbrada a todo, a lo que se hable de nosotros como pareja, de la familia en general, de los hijos, de las exmujeres, de todo”, puntualizó sin entrar en detalles.

La historia de Eugenio Derbez y Dalilah Polanco

Eugenio Derbez comenzó a salir con Dalilah Polanco a finales de 2003. Sin embargo, fue hasta mediados de 2004 que lo hicieron oficial.

Los famosos se conocieron durante las grabaciones de La Familia P. Luche y su relación era tan formal que Vadhir, José Eduardo y Aislinn Derbez convivían con ella.

Su relación llegó a su fin en 2006. Meses más tarde, el comediante comenzó una relación con Alessandra Rosaldo.