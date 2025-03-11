Aleska Génesis

Hermana de Aleska asegura que la orden de arresto "no tenía validez legal": denuncia "corrupción"

Bárbara Castellanos, hermana de Aleska Genesis, acusó a las autoridades de la Ciudad de México de "corrupción" y a Javier Rodríguez Borgio de "sobornos".

Ashbya Meré.
Video Las imágenes del arresto de Aleska Génesis en México: así fue ingresada a prisión

Aleska Génesis fue arrestada la noche del 10 de marzo debido a una orden de aprehensión por su presunta participación en el robo de tres relojes de lujo en México que suman la cantidad de 491 mil 450 dólares (10 millones de pesos), los cuales habrían sido puestos a la venta en Miami.

Este 11 de marzo la expareja de Nicky Jam será presentada en una audiencia donde el juez resolverá si será vinculada a proceso o no.

Hermana de Aleska Génesis reacciona

Bárbara Castellanos repudió la manera en que arrestaron a su hermana Aleska, pues asegura que habría sido entregada a las autoridades sin una orden legal que justificara el procedimiento.

La modelo señaló en un par de historias en Instagram, este 11 de marzo, que no le notificaron a la familia la situación hasta que la policía se la llevó y culpa "directamente a Francisco Javier Rodríguez Borgio" de "amenazas".

"Aleska fue detenida sin una orden de aprehensión. La policía de las Fiscalía de la Ciudad de México actuó de manera ilegal permitiendo abuso de poder. Esto no es justicia, es corrupción y una clara evidencia de cómo el dinero y los sobornos permiten que ciertas personas manipulen la ley a su favor".

Señaló a Borgio y a las " autoridades corruptas que permitieron este acto ilegal" y advirtió que "exigirán justicia".

En una segunda publicación, Bárbara Castellanos explicó que envió el "documento que demostraba" que no existía "ninguna orden válida" contra su hermana y señaló que "la supuesta orden no estaba en las carpetas oficiales, lo que significa que era falsificada o no tenía validez legal".

La hermana de la venezolana también alega que la producción del proyecto donde participaba Aleska ya estaba enterada de lo que sucedería, pues señala que "la policía estaba en el lugar desde las 5 p.m." y reprocha que no le hayan avisado a la familia.

Bárbara Castellanos, hermana de Aleska Genesis, reacciona a su arresto.
Bárbara Castellanos, hermana de Aleska Genesis, reacciona a su arresto.
Imagen Bárbara Castellanos/Instagram

¿De qué acusan a Aleska Génesis?

La modelo fue arrestada por su presunta participación en el robo de relojes de lujo en la Ciudad de México que suman la cantidad de 491 mil 450 dólares (10 millones de dólares).

Este incidente se remonta a enero de 2024, cuando se le acusó de sustraer varios relojes de alta gama de un inmueble y posteriormente intentar venderlos en Miami, Florida.

Aunque en ese momento fue liberada por falta de pruebas contundentes, este 10 de marzo se ejecutó una orden de aprehensión en su contra y fue llevada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

La mañana de este 11 de marzo se llevará a cabo una audiencia en donde el juez decidirá si hay suficientes pruebas para vincularla a proceso.

Relacionados:
Aleska Génesis Bárbara CastellanosFamosos

