Alejandra Guzmán está de luto: compartió las malas noticias con un emotivo mensaje

Alejandra Guzmán ha pasado por tiempos difíciles en los últimos meses, pues el pasado 4 de enero compartió que volvió a dar positivo de covid-19 luego de haber tenido contacto con su madre Silva Pinal, quien estaba contagiada.

La cantante tuvo este virus en marzo del 2021, pero su reacción fue buena y no tuvo síntomas de preocupación; sin embargo, ahora a su enfermedad se le suman las malas noticias al enterarse de la muerte de un ser querido.

La intérprete de 'Hacer el amor con otro' compartió el 5 de enero en sus redes sociales un mensaje de luto y de despedida por uno de sus amigos y cercanos colaboradores, el productor y musico César Ceja.

Alejandra Guzmán lamenta muerte de César Ceja



La artista de 53 años de edad compartió una foto en donde se le puede ver en un estudio de grabación junto con el productor veracruzano que falleció a sus 40 años de edad.

En la imagen colocó el siguiente mensaje de despedida para el que fuera uno de sus colaboradores y amigo:

"Descansan en paz César Ceja, buen viaje rockero".



Las causas de la muerte del productor aún no se conocen; sin embargo, tan sólo cinco días antes de su fallecimiento, el 1 de enero, había publicado una foto con su pareja en Playa Tamiahua, Veracruz, donde se ven felices y sin indicación de que padeciera alguna enfermedad.

Mon Laferte también lamenta la muerte



César Ceja fue también el productor y pareja en un momento de la cantante chilena Mon Laferte, quien también en sus redes sociales compartió su pésame por el fallecimiento de Ceja.

"Querido Cesar, fuiste mi mejor amigo y compañero por más de 6 años, me regalaste una familia en México, me cuidaste siempre cuando estuve enferma, me hiciste reír mucho, te escribí muchas canciones y tú me escribiste muchas también, siempre fuiste mi maestro y fuimos muy muy felices juntos. (…) Te amo chinito, descansa en Paz".



Otros famosos que también mostraron sus condolencias fueron Alejandro Fernández, Paty Cantú, Sandra Echeverria, Benny Ibarra, Flor Amargo y Ana Torroja.

Alejandra Guzmán niega estar grave de salud



Por otra parte, luego de que Guzmán anunciara que por segunda vez estuviera infectada con el virus del Covid-19, comenzaron a surgir versiones sobre que su estado de salud estaba delicado; sin embargo, la cantante rápido los desmintió.

Fue en su Instagram el 6 de enero donde Alejandra Guzmán compartió una historia para desmentir imágenes sobre su falsa convalecencia y hasta supuesto fallecimiento por la enfermedad, y además llamó a sus seguidores a no creer en fake news.

“Rockeros, estoy bien, cuidándome y mejorando. No se crean noticias falsas”.