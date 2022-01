Silvia Pinal padece demencia: Alejandra Guzmán lo reveló sin querer

Silvia Pinal, la actriz reconocida en México por sus películas y actuación en el teatro, hace unos días sorprendió a sus seguidores tras dar positivo al covid-19. La famosa estuvo internada en un hospital de la Ciudad de México, incluso pasó la Navidad ahí adentro y lejos de la dinastía Pinal.

Después de estar aislada y recibir atención médica, la protagonista de 'María Isabel’ pudo regresar a casa y continuar con el aislamiento. Aunque no todo parece ser buenas noticias, así lo dejó entrever, tal vez por error, su hija Alejandra Guzmán, quien mencionó que la productora tiene un padecimiento que no se sabía.

En estos días la primera actriz ha estado en reposo dentro de su casa ubicada en el Pedregal, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, ahí permanece recuperándose, pero nuevamente el nombre de la celebridad de 90 años volvió a Internet, esto después de las declaraciones que hizo Alejandra Guzmán, al mencionar que su madre enfrenta un problema de salud: demencia.

Durante una conversación con varios medios de comunicación, la intérprete de ‘Día de suerte’ aseveró que tomaron la decisión de sacarla del hospital porque ahí “podía contagiarse de algo más peligroso”.

“Vamos a estar (aislados) 10 días en los que ella puede todavía infectar, estamos muy resguardados. (La sacamos del hospital) porque es un peligro tenerla ahí, donde podía contagiarse de algo más peligroso y fue decisión del doctor traerla a su casa, cosa que le dio mucha alegría y le va servir para su demencia, porque a veces estaba sola en el hospital”.



Todo indica que la cantante de 53 años no se percató que estaba dando esas declaraciones lo que hace tiempo habían negado. Y es que semanas atrás, la actriz apuntó que no había dado autorización para su bioserie, Silvia Pinal, Frente a ti, producción que estuvo a cargo de Carla Estrada, protagonizada por Itatí Cantoral, algo que anteriormente se había confirmado.

Tras los rumores que mencionó la revista 'TVNotas’ sobre el Alzheimer que tenía Silvia Pinal, su hijo, Enrique Guzmán salió a desmentir dicha información en el programa ‘Venga la Alegría’.

“Claro que no tiene Alzheimer, no tiene ningún problema de salud fuera de los problemitas que vienen con la edad. No es una demencia senil. Mi mamá es la mujer de 90 años más sana que conozco”.