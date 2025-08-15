Alejandra Guzmán

Reportan a Alejandra Guzmán hospitalizada: habría sido sometida a nueva cirugía

La cantante se encontraría nuevamente hospitalizada. Según se informó en ‘Ventaneando’, Alejandra Guzmán estaría siendo atendida por un nuevo padecimiento.

Por:
Elizabeth González.
La salud de Alejandra Guzmán sigue siendo tema de conversación. La tarde de este viernes 15 de agosto se reportó que la cantante se encontraba hospitalizada por un nuevo padecimiento.

Según se informó en ‘Ventaneando’, la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán estaría siendo atendida por una hernia. Sin embargo, no se dieron más detalles.

“Nos enteramos que fue sometida a una operación de hernia. Estaba hospitalizada”, declaró Jimena Pérez ‘La Choco’.

La presentadora mexicana destacó en la emisión que Alejandra Guzmán “está aprovechando todo este año para arreglar todos los temas de salud” que trae, ya que su intención era comenzar el 2025 “sana y con todo”.

“Bueno, es lo que nos dijeron… Que estaba por una hernia hospitalizada. Ojalá que no, ojalá esté bien”, manifestó.

Hasta el momento, ni Alejandra Guzmán ni su equipo de trabajo han confirmado o negado esta información.

Lo que se sabe de la salud de Alejandra Guzmán

Luego de que surgieran rumores sobre una presunta recaída en el alcohol, supuestamente, porque atravesaba momentos complicados en su vida privada, Alejandra Guzmán informó a través de un comunicado que “debido a una intervención quirúrgica” a la que se sometió el pasado 18 de julio, había tomado la decisión de hacer una pausa en su carrera por recomendación médica.

Aunque la intérprete de ‘Eternamente bella’ no dio más detalles, el 4 de agosto su hermana Sylvia Pasquel reveló que los problemas de salud de la rockera se derivaban a los biopolímeros que le fueron inyectados como parte de un procedimiento estético para aumentar sus glúteos en 2009.

Mientras que el 8 de agosto, Alejandra Guzmán declaró a la prensa mexicana que era “hipertensa” y que en su reciente intervención quirúrgica le habían retirado “líquido sinovial y muchas cositas”.

