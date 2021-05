Alejandra Guzmán afirma con un comunicado que todo lo que se ha publicado de ella "es puro invento"

La agencia de representación de Alejandra Guzmán aclaró que la cantante no ha dado ninguna declaración reciente respecto a la situación familiar que vive por la polémica entre su hija Frida Sofía y su padre Enrique Guzmán.

All Parts Move enumeró las aclaraciones pertinentes y señaló que 'La Reina de Corazones' "no ha hecho ninguna declaración y no hará declaraciones sobre asuntos familiares", pues ya habló del tema en la entrevista que ofreció a la periodista Adela Micha en abril.