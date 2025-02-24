Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann otra vez juntos por su hija: así aparecieron con Kailani

Video Mauricio Ochmann es el mejor amigo de sus ex: tienen una relación muy cercana

A casi 5 años de anunciar su divorcio, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sorprendieron al aparecer otra vez juntos por un importante motivo.

Los famosos se dejaron ver de lo más felices al lado de Kailani, su única hija en común que el pasado 21 de febrero celebró su séptimo cumpleaños.

PUBLICIDAD

“Ayer hicimos la fiesta de cumpleaños #7 de Kai y fue demasiado especial, la temática de gatos que ella escogió fue la sensación”, escribió la intérprete de 38 años en Instagram el 22 de febrero.

Así celebraron el cumpleaños número 7 de su hija Kailani. Imagen Aislinn Derbez / Instagram



La fiesta de cumpleaños de Kailani se llevó a cabo en la Ciudad de México y de acuerdo con las fotografías de Aislinn Derbez, la temática del evento estuvo inspirada ‘Zuzu’, gato que hace unos meses adoptaron Aislinn Derbez y Kailani durante sus vacaciones en Guinea, África.

La fiesta de cumpleaños de Kailani estuvo inspirada en 'ZuZu', su mascota gatuna. Imagen Aislinn Derbez / Instagram



Incluso, durante la celebración, una sección del salón de fiestas fue adaptado para promover la adopción de gatitos (de peluche) entre los invitados.

Uno de los momentos más importantes de la celebración fue cuando Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se unieron para cantarle ‘Las Mañanitas’ a su hija, al mismo tiempo en que ella apagaba las luces de bengala que adornaban dos pasteles.

Kailani cumplió 7 años. Imagen Aislinn Derbez / Instagram

Siempre estarán juntos pese a su divorcio

El 12 de marzo de 2020, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann hicieron pública su separación luego de 4 años juntos.

Los protagonistas de ‘A La Mala’ (película que puedes ver en ViX) expresaron en su comunicado que el amor de pareja se había transformado, resaltando que su lazo familiar jamás se rompería por el bienestar de su hija Kailani.

En abril de 2024, Mauricio Ochmann dejó claro que pese a su divorcio de Aislinn Derbez la seguía queriendo mucho. Incluso, pidió que se acostumbraran a verlos juntos.

“No se acostumbran, ni ustedes ni nadie, pero ojalá que se acostumbren… nos llevamos muy bien, nos queremos mucho y somos una familia pues muy linda, muy unida, y el vínculo está muy padre”, declaró al programa Hoy.

PUBLICIDAD

Mientras que la hija de Eugenio Derbez ventiló en ¡Siéntese Quien Pueda! que disfruta ser pareja de Mauricio Ochmann en la ficción.

“Es muy natural, ya hemos trabajado muchas veces juntos cuando estábamos casados y fluyó increíble, siempre ha sido súper bonito y no fue la excepción, fue exactamente igual que siempre”, admitió en abril de 2024 luego de que se filtraran fotos junto al padre de su hija, con quien iba tomada de la mano.