Mauricio Ochmann pide se “acostumbren” a verlo con Aislinn Derbez: reacciona a posible reconciliación

Video Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann juntos de nuevo: fue gracias a Kailani

Ante las constantes preguntas sobre una posible reconciliación con su exesposa, Mauricio Ochmann pidió se “acostumbren” a verlo con Aislinn Derbez.

El actor señaló que no le molesta que lo sigan vinculando sentimentalmente con la madre de su hija Kailani, pues al contrario, los comentarios lo divierten, ya que se “quieren mucho” como familia.

PUBLICIDAD

“No molesta, está divertido, pero llega un momento en que dices ‘bueno ya, acostúmbrense…’ No se acostumbran, ni ustedes ni nadie, pero ojalá que se acostumbren… nos llevamos muy bien, nos queremos mucho y somos una familia pues muy linda, muy unida, y el vínculo está muy padre”, comentó en la emisión del programa Hoy de este 11 de abril.

Así es su verdadera relación con Aislinn Derbez

Mauricio Ochmann reveló que su hija Kailani fue la más feliz al convivir con sus papás juntos. Reconoció que pasar tres meses en España filmando una película con Aislinn Derbez, era un proyecto que tenían ganas de hacer juntos desde hace tiempo.

“Es una etapa muy bonita, donde estamos muy unidos como familia, todos somos ganones, pero la más ganona es Kailani”, dijo.

“(Estar juntos) fue muy bonito, fue una etapa muy padre, era un proyecto que los dos conocíamos hace muchos años y teníamos muchas ganas de hacer, finalmente se logró”, agregó refiriéndose a su relación con Aisinn Derbez.

¿Mauricio Ochmann está soltero?

El intérprete de 46 años manifestó estar disfrutando de su soltería y de su familia: “Estoy contento conmigo, disfrutándome, disfrutando la vida, disfrutándome mucho a mí, y a mí familia, y a mis hijas”, aclaró.

Mientras que al ser cuestionado por su exnovia Paulina Burrola, comentó: “Yo le deseo que le vaya muy bien y que le vaya muy bonito siempre, y ya, adelante, hay que seguir con la vida”.