José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez se convierte en papá: así presentó a Tessa, nieta de Victoria Ruffo

El nacimiento de Tessa convierte al joven actor en papá por primera vez. La pequeña es fruto de la relación que José Eduardo Derbez mantiene con Paola Dalay desde 2019.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Las primeras imágenes de la bebé de José Eduardo Derbez: ella es Tessa, la nieta de Victoria Ruffo

José Eduardo Derbez finalmente se convirtió en papá. La noche de este 30 de junio, el actor y su novia Paola Dalay sorprendieron al anunciar el nacimiento de Tessa, nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

La noticia sobre el nacimiento de la pequeña estuvo acompañada de un video que la novia del actor compartió en sus redes sociales junto a la canción 'Te Esperaba' y un mensaje.

"Bienvenida al mundo Tessa. 30-06-24", escribió en Instagram la joven modelo.

Imagen Paola Dalay / Instagram

Primeras fotos de la nieta de Victoria Ruffo

Mientras que en las siguientes líneas, la novia de José Eduardo Derbez compartió detalles sobre el nacimiento de la primera nieta de Victoria Ruffo.

"10:44 am nació el amor de nuestras vidas. Papá y yo te amamos con todo el corazón", agregó junto a las primeras fotos de la bebé, en las que únicamente aparece un piecito y una manita.

Aunque hasta el momento José Eduardo Derbez no se ha pronunciado públicamente sobre el nacimiento de su primera hija, el actor reaccionó con un 'Me Gusta' a la publicación de su novia.

Imagen Paola Dalay / Instagram

Lo que se sabe sobre el nacimiento de Tessa

Semanas antes de darle la bienvenida a su primera hija, José Eduardo Derbez y Paola Dalay compartieron en redes sociales que la bebé nacería en un hospital de la Ciudad de México, a través de un parto por cesárea.

Según lo revelado por el intérprete de 32 años a finales de mayo, Tessa habría nacido con la barba partida, un peculiar rasgo físico de la familia Derbez.

El nacimiento de la bebé marcaría un nuevo encuentro entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, quienes hace más de dos décadas concluyeron su relación en malos términos y en medio de una disputa legal por la patria potestad de su hijo.

Así anunció que sería papá

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron que se convertirían en papás el 25 de enero de 2024. La noticia fue dada a conocer a través del canal de YouTube del actor, mientras que en su cuenta de Instagram compartió imágenes del ultrasonido de su bebé.

Tessa González González será el nombre que llevará la primera hija de José Eduardo Derbez, quien a su vez se convertirá en la primera nieta de Victoria Ruffo y la segunda para Eugenio Derbez.

Video Así reaccionó Victoria Ruffo al saber que será abuela: fue la primera de la familia en enterarse
José Eduardo DerbezEugenio DerbezVictoria RuffoBebés famososHijos de famososPapás famososFamososCelebridadesPaola Dalay González HernándezAbuelosTelenovelasNovelas

