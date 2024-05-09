“Mánchate conmigo”: presentadora confronta a Sofía Rivera Torres en programa por burlas a Lucerito

Video Lucero sale en defensa de su hija tras burlas con contundente mensaje: “Pobres de los mediocres”

Los comentarios desafortunados realizados por Sofía Rivera Torres, su esposo Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, también conocido como ‘El Estaca’, en su programa sobre Lucerito Mijares han generado fuertes repercusiones.

A pesar de que los tres conductores de ‘¡Qué importa!’ ofrecieron disculpas a la joven cantante en medio de la polémica, Lucero no dudó en manifestarse en redes sociales con un mensaje contundente en defensa de su hija.

“Hermosa nena joven admirable. Mi @LuceroMijaresOf Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente. No nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás”, expresó la cantante.

Después de que Lucero se manifestara en defensa de Lucerito Mijares, un grupo de famosos, entre los que se encuentran Andrea Legarreta, Mía Rubín, Ana Martín, Consuelo Duval, Isabel Lascurain y Maite Perroni, también alzaron la voz para reprochar las acciones de los conductores.

Adela Micha reclama a Sofía Rivera Torres por burlas a Lucerito

En un momento del programa ‘La Saga’, la periodista y conductora Adela Micha confrontó a Sofía Rivera Torres por sus burlas hacia la hija menor de Lucero y Manuel Mijares.

Durante la emisión, Adela reprendió a Sofía, calificando los comentarios contra Lucerito como “fuera de lugar” y describiéndolos como “manchados”.

“A mí me parece que es una jovencita. Es una chavita. Es una jovencita que apenas está en el ojo público que es muy fuerte y, sí, se vieron muy manchados”, reclamó.

Adela Micha expresó su sorpresa ante la postura de Sofía Rivera Torres, principalmente debido al “discurso feminista” con el que se ha presentado.

La periodista señaló: “Me extrañó de ti porque tienes un discurso feminista, las mujeres, etc., y se me hizo raro”.

Aunque la también actriz intentó justificar sus acciones utilizando la carta del humor negro, Adela Micha no lo aceptó.

“Una cosa es el humor ácido que yo celebro muchísimo. El humor negro a mí me encanta y me gusta… pero se me hizo manchado”, replicó.

La conductora retó a Sofía Rivera Torres a hacer los mismos comentarios contra ella.

“Porque... mánchate conmigo. Te manchas con una persona más grande, más hecha, más fuerte, más entera, ¿no?”, dijo.

Durante el programa, Oscar Burgos, quien estaba presente, respaldó a Adela Micha: “Estoy de acuerdo contigo… y no con alguien a quien puedas afectar”, comentó en relación al manifiesto de la periodista sobre que Sofía debería evitar enfrentarse a alguien con más experiencia.

Por su parte, Sofía Rivera Torres insistió en que se trataba de humor negro, una broma que, según ella, retomaron de las declaraciones de Lucerito Mijares.”