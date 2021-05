Adamari López y Toni Costa se separan tras casi 10 años de relación

Esta confirmación se da luego de que desde hace varias semanas existían rumores de una supuesta crisis entre ellos. "En efecto, he tomado la determinación de separarme de Toni y reevaluar nuestra relación", dijo la actriz en la comunicación con el diario.



"Solo me queda pedirles sus oraciones y el mismo cariño que siempre me han brindado", concluyó en el mensaje. De acuerdo con La Opinión, Toni Costa ya no compartía el mismo techo con Adamari López desde hace un mes y llevaban "un tiempo haciendo terapia de pareja, y aún estarían visitando al especialista".