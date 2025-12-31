Adamari López Adamari López confiesa qué contestaría a un ex si le manda un mensaje: ¿quedaron cenizas? Adamari López dejó clara cuál sería su reacción si alguno de sus ex se aparece durante esta época con un mensaje o llamada para ella. ¿Será acaso el inicio de que pudiera retomar la relación con él?



Ve a Adamari en Desiguales por Univision de lunes a viernes a las 3P/2C



Video Adamari López revela lo que haría si un ex regresa con "mensajitos de fin de año"

Adamari López fue franca respecto a lo que haría si alguno de sus ex le mandara un mensaje de texto durante la temporada de fiestas navideñas y fin de año.

El tema surgió durante la emisión de Desiguales de este 30 de diciembre en donde se debatió qué podría haber detrás cuando las exparejas contactan al que fue su ser amado.

PUBLICIDAD

Adamari dice si le contestaría a un ex que la contacta

La boricua fijó su postura cuando ella y sus compañeras debatieron si debían contestar o no el mensaje de algún ex que regresa para entablar comunicación durante esta época.

El asunto a discutir fue si eso podía dar a entender que 'donde hubo fuego, cenizas quedan'.

"Yo siento que le podría contestar el mensaje y saludar, pero de ahí a que eso signifique que yo quiera volver a entablar una relación con esa persona es un 'no, no’, no' en letras mayúsculas y fosforescentes", confesó sin tapujos.

La también actriz de Amigas y Rivales, que puedes ver aquí en ViX, aclaró su postura: "Y aunque no te haya costado salir de él y sepas que fue una relación tormentosa, para qué tu vas a regresar con alguien que probablemente aún no ha resuelto todavía sus 'issues' (asuntos) y que tú ya no estás en el mismo 'track' (pista) que esa persona".

Adamari López también admitió que si un ex la buscara por mensaje o llamada, sería algo que sí le contaría al hombre con el que estuviera en ese momento.

"Si tienes pareja, ser clara, lo puedes saludar, pero también le puedes decir a tu pareja: 'Un ex me está hablando', o sea, hay que ser transparente", sugirió.

Dos de las relaciones y separaciones más sonadas que ha tenido la presentadora son las que tuvo en su tiempo con Luis Fonsi, de quien se divorció en 2010.

La otra es la más reciente, la de Toni Costa, de quien anunció su separación en 2021.