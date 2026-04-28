Muertes de famosos Hija de actriz de ‘Rosa Salvaje’ y ‘La Usurpadora’ revela cómo fueron sus últimos momentos de vida La también actriz Magda Karina Ancira reveló que su madre ingresó al hospital antes de su muerte. También indicó qué enfermedad padecía.

Video Muere querido actor de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado: tenía una enfermedad pulmonar

Magda Karina Ancira, hija de la fallecida actriz Karina Duprez, habló de los últimos momentos de vida de la estrella de telenovelas como ‘Rosa Salvaje’ y ‘La Usurpadora’.

Fue previo a la misa que realizaron para honrar la memoria de la también directora de escena que la artista habló al respecto, mientras sostenía la urna con las cenizas de su madre.

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“Esto es parte de la vida. Lo que todos vivimos en algún momento”, dijo en entrevista con Al punto noticias, la noche del domingo 26 de abril.

“Ya trascendió mi mami y si ella hubiera visto el gran amor que tenía, no se lo hubiera creído”, confesó. “Era como mi abuela Magda, nunca se imaginó tanto amor”.

Así fueron los últimos momentos de vida de Karina Duprez

Al respecto de qué le ocurrió a su mamá Karina Duprez, Magda Karina Ancira relató que la ingresaron en una clínica antes de su fallecimiento.

“Tenía EPOC, pero dos semanas antes fue cuando realmente ya le costaba mucho trabajo respirar, pero todavía nos íbamos a comer”, relató.

“Entonces el martes [21 de abril] fue cuando nos la llevamos al hospital y entró, vio a Chris, se relajó, le pusieron un sedante porque estaba muy angustiada, sentía como mucha angustia y ya, a las 5 de la mañana [del miércoles 22] dio su último suspiro precioso: inhaló, exhaló y se fue, como las grandes”, contó.

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es, de acuerdo con el National Institutes of Health, una afección que “puede causar inflamación y otros problemas que bloquean el flujo de aire y dificultan la respiración”.