Marvel comics Marvel de luto: muere Gerry Conway, creador y guionista de icónicos superhéroes Marvel lamentó la muerte de Gerry Conway, quien fue uno de sus pilares para contar historias. 'The Punisher', 'Dare Devil', 'Iron Man' y 'Spider-Man' fueron algunas de las historias que desarrolló.



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Gerry Conway, una de las figuras más influyentes en la historia del cómic, murió el 27 de abril a los 73 años, informó Marvel Comics a través de un comunicado oficial.

"En nombre de su familia, lamentamos profundamente comunicar el fallecimiento del escritor y exeditor en jefe Gerry Conway. Fue un ícono del cómic que marcó la cultura popular. Fue un querido amigo, compañero y mentor, y acompañamos en el sentimiento a su familia y a los millones de personas a quienes conmovió con su trabajo. Marvel extiende sus más sinceras condolencias a todos los que lo conocieron y lo amaron", se lee en el boletín de prensa.

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"Desde Spider-Man hasta los Vengadores, pasando por Iron Man y Capitana Marvel, Gerry Conway ha escrito con maestría a casi todos los personajes del Universo Marvel. Nos cautivó con personajes nuevos como Punisher. El legado de Gerry Conway ha dejado una huella innegable e imborrable en las historias de superhéroes que conocemos y amamos. Lo echaremos mucho de menos", lamentó CB Cebulski, editor jefe de Marvel Comics.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, añadió: "Su obra ha tenido un enorme impacto en nuestros cómics, pero también ha inspirado gran parte de lo que hemos hecho en la pantalla, desde 'Hombre Lobo de Noche' hasta Daredevil, pasando por Spider-Man y The Punisher. Gerry fue un colaborador y amigo excepcional para muchos, y lo echaremos mucho de menos".

Gerry Conway fue parte de los guionistas de los comics de Iron Man y Spider-Man. Imagen Getty Images

¿Quié era Gerry Conway?

Nació el 10 de septiembre de 1952 en Brooklyn, Nueva York. A los 19 años Conway asumió la escritura de ‘The Amazing Spider-Man’, sucediendo a Stan Lee, etapa en la que firmó una de las historias más impactantes del medio: ‘The Night Gwen Stacy Died’, considerada un punto de quiebre en la narrativa de los superhéroes.

Gerry también fue cocreador de personajes icónicos como The Punisher, Ms. Marvel (Carol Danvers), Man-Thing, Werewolf by Night, así como de figuras fundamentales del universo DC, entre ellas Firestorm, Power Girl y Jason Todd, el segundo Robin.