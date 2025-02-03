Actriz que murió de ‘El Juego del Calamar’ tuvo cáncer 2 veces: así hablaba de su enfermedad

Video El jugador 001 ganó los juegos antes y luego se convirtió en El líder, ¿cómo pasó eso?

Lee Joo-Sil, actriz de ‘El Juego del Calamar’ que murió a los 81 años fue diagnosticada con cáncer en dos ocasiones: la primera vez no le dieron esperanzas de vida, ya que su enfermedad se encontraba en etapa 4.

Así hablaba de su enfermedad y lucha contra el cáncer

PUBLICIDAD

Según revela el periódico coreano The Chosun Ilbo, la actriz fue diagnosticada con cáncer de mama en fase terminal en 1993. Aquella ocasión, los médicos le dieron esperanza de vida por solamente 1 año.

“Me enteré al final de la tercera fase y pronto pasé a la cuarta”, habría dicho en julio de 2023. “Lo superé bien porque tengo hijos”, insistió.

Aunque la actriz no dio detalles sobre su enfermedad ni del tipo de tratamiento al que se sometió, sí reveló que el trabajo la motivó a seguir luchando contra el cáncer.

“Todos nos volvemos más fuertes cuando enfrentamos una crisis. Si dejas que todo se vaya, te vuelves indefenso. Cuando recibí una llamada de alguien que me pedía trabajar en la industria cinematográfica, dije: ‘Estoy enferma’, y me respondieron: ‘Eso es una enfermedad y nosotros trabajamos’. Me sentí agradecida por ese tipo de pensamiento”, agregó.

Luego de una dura batalla, Lee Joo-Sil fue diagnosticada libre de cáncer. Sin embargo, en noviembre de 2024, durante una revisión de rutina, le informaron que tenía cáncer de estómago.

Lee Joo-Shil nació el 8 de marzo de 1944 en Bucheon, Corea del Sur.

Su debut como actriz ocurrió en 1964 y desde entonces ha participado en proyectos como ‘Death of a Salesman’, ‘Macbeth’, ‘Estación Zombie’ y ‘El Juego del Calamar’, donde interpretó a ‘Park Mal Soon’, la madre de ‘Hwang Jun-ho’ y la madrastra de ‘Hwang Jun-ho’.