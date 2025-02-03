Muere actriz de ‘El juego del calamar’: revelan la causa de su fallecimiento

Video El jugador 001 ganó los juegos antes y luego se convirtió en El líder, ¿cómo pasó eso?

Lee Joo-Sil, actriz surcoreana conocida por su participación en ‘El juego del calamar’, ha muerto este domingo 2 de febrero, a los 81 años.

En la segunda temporada de la icónica serie de Netflix, la actriz interpretó el personaje de ‘Park Mal Soon’, madre del policía ‘Hwang Joon-ho’ y madrastra de ‘Hwang In-ho’, mejor conocido como ‘El líder’.

La actriz Lee Joo-Sil murió a los 81 años. Imagen 1230Culture

¿De qué murió Lee Joo-Sil?

De acuerdo con People, la agencia de talentos de Lee Joo-Sil, 1230Culture, sufrió un paro cardiaco mientras se encontraba en la casa de su familia, la mañana de ayer.

La intérprete fue declarada muerta después de ser trasladada al Hospital St. Mary, en la ciudad de Uijeongbu, dentro de la provincia de Gyeonggi, en Corea del Sur, según el periódico local Joongang Ilbo.

Su deceso llega apenas tres meses después de que la diagnosticaran con cáncer de estómago, reporta Deadline. Desde noviembre, ella había estado luchando contra la enfermedad.

Previamente, en julio de 2023, expone el diario coreano The Chosun Ilbo, la artista compartió que combatió el cáncer de mama luego de que se lo detectaran a sus 50 años.

En una transmisión en vivo, ella dijo que se enteró de su padecimiento cuando estaba “al final” de la etapa 3, pero que “pronto se convirtió” en la 4.

Si bien, los doctores le habían dado una esperanza de vida de únicamente 12 meses, detalló que pasó 13 años recibiendo tratamiento y que finalmente había ganado la batalla.

“Todos nos hacemos más fuertes cuando nos enfrentamos a una crisis. Si dejas que todo se vaya, te vuelves imponente”, aseveró, “lo superé bien porque tengo hijos”.

¿Quién era Lee Joo-Sil?

Lee Joo-Sil nació el 8 de marzo de 1944 en Corea del Sur y debutó en la actuación en 1964, alcanzando la fama en su país natal tanto por su desempeñó en voz como personalmente.

Apareció en producciones teatrales como ‘Death of a Salesman’ y ‘Macbeth’, así como en dramas, entre ellos ‘The Uncanny Counter’, ‘Beauty and Mr. Romantic’, ‘It’s beautiful now’ y ‘Country diaries’.

