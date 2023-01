7 galanes de telenovela que abandonaron sus carreras: ¿a qué se dedican y cómo lucen ahora?

Actores de telenovelas que eran considerados galanes y dejaron la televisión

Valentino Lanús

En el 2000, estelarizó ‘Primer amor, a 1000 x hora’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) y de inmediato se convirtió en uno de los actores favoritos de la audiencia mexicana, especialmente la juvenil.



Su cabello rizado, sonrisa amplia y ojos cafés poco comenzaron a aparecer en otras producciones, como ‘Llena de amor’, ‘Las tontas no van al cielo’ o ‘Inocente de ti’. Sin embargo, después del 2012, sus trabajos se hicieron más y más esporádicos.



Actualmente, Valentino Lanús se dedica a llevar una vida espiritual, enfocada en la práctica de yoga y el contacto con la naturaleza. Además, es padre de una niña, a quien le da toda su atención.

Imanol Landeta

De la misma generación de galanes de telenovelas era el hijo de Manuel Landeta: a él prácticamente lo vimos crecer frente a las cámaras, pues inició su carrera cuando aún era un niño, con ‘Elisa antes del fin del mundo’ o ‘El niño que vino del mar’.



Ya entrado en la adolescencia, trabajó en ‘Clase 406’ (que puedes ver gratis en ViX) o ‘De pocas pocas pulgas’. Sin embargo, después de ‘Juro que te amo’, decidió abandonar por completo los sets de grabación.



En enero del 2019, su papá reveló que Imanol Landeta abandonó las telenovelas porque su aspecto físico ya no encajaba con el estereotipo de galán:

“Es un cuate (muchacho) bajito de estatura, pelón, creo que todavía los productores no ven en la calle un montón de pelones".



Y es que el joven heredó la calvicie de su padre. Actualmente, es agricultor y empresarios, si bien frecuentemente se le ve en eventos públicos, pues mantiene conexión con la industria gracias a su papá.

Luis José Santander

Si bien su carrera inició desde finales de los 80, no fue sino hasta 1995 cuando el venezolano alcanzó la fama internacional, gracias a su protagónico en ‘Lazos de amor’ (que puedes ver gratis en ViX).



A pesar de su gran popularidad, en el 2011 dejó de participar en producciones de la pantalla chica.



Si bien no ha expresado a qué se debió este cambio en su vida, en el 2016 aseguró en el programa ‘Hoy’ que actualmente se dedica a su “negocio de inversiones”, así como “producciones de teatro”.



Luis José Santander reside en Miami y en redes sociales presume los éxitos de su hija en la natación, área en la que compite de manera profesional.

René Laván

¿Recuerdas a Pablo Díaz Cortázar, el ‘papá’ de Danna Paola en ‘María Belén’? Este personaje fue su primer protagónico en México y le prometía una carrera fructífera en la pantalla chica.



Sin embargo, el cubano apostó por afincar su carrera en Estados Unidos. Así, ha participado en series y películas como ‘CSI: Miami’, ‘Dirty Dancing 2’, ‘Every Witch Way’ y, más recientemente, en ‘El Último Balsero’.



En el ámbito personal, se sabe que formó una familia junto a la periodista española Amanda Anusheh, con quien tuvo un par de mellizos que nacieron de manera prematura.

Alberto Mayagoitía

Tras haber compartido créditos con Lucero (en ‘Chispita’), Thalía (en ‘Luz y sombra’), Mariana Levy (en ‘La última esperanza’) y Verónica Castro (en ‘Rosa salvaje’, que puedes ver gratis en ViX), muchos le veían un futuro prometedor a este galán de telenovelas.



Sin embargo, a mediados de los 90 se enfocó en la conducción de televisión y para el 2002, se alejó por completo de las cámaras.



¿La razón? En agosto del 2021 contó al programa ‘Hoy’ que:

“Siento que lo que cambió fue el medio y una forma (a) en la cual yo no me supe adaptar. De repente los actores empezaban a tener gerente de relaciones públicas, asistentes y cosas por el estilo. Y yo que venía de ser niño actor, pues no me adapté a ese cambio, entonces me empecé a sentir como fuera de la jugada”.



Desde que Alberto Mayagoitía dejó las telenovelas, se mudó a Estados Unidos y se dedicó a los negocios y en años recientes incluso ha compartido en redes sociales algunos cursos de finanzas.



Sobre su vida personal, se sabe que está casado con la también actriz Lilia Sixtos, con quien tuvo dos hijos: la jovencita, siguió sus pasos y se está abriendo camino en Broadway, mientras que el varón escogió el camino de la administración de empresas.

José Luis Reséndez

Sus primeros pasos en las telenovelas fueron en ‘Amigas y rivales’, ‘Clase 406’ y ‘Las vías del amor’, tras lo cual estelarizó producciones más maduras como ‘La madrastra’, ‘Alborada’ o ‘Destilando amor’.



Sin embargo, en el 2018 anunció públicamente su renuncia a la actuación, según aseguró en aquel entonces, como "protesta por defender mis derechos y de todas aquellas personas que están siendo explotadas de la misma forma”. Si bien José Luis Reséndez no detalló a qué se refería, mucho se ha especulado que no llegó a un acuerdo con la productora con la que trabajaba en ese momento.



Desde entonces, no ha vuelto a pisar los sets de televisión, pero se mantiene muy activo en sus redes sociales, gracias a las cuales sabemos que actualmente luce una melena larga y una barba poblada.

José Ángel Llamas

Gracias a ‘Nada personal’, no solo ganó gran proyección entre la audiencia mexicana, también se posicionó como uno de los galanes más cotizados.



Tras poco más de una década en la pantalla chica, decidió cambiar este título por otro completamente diferente: el de pastor de una iglesia evangélica en Miami (Estados Unidos), donde reside desde hace varios años.



Curiosamente, está casado con una actriz también retirada: Mara Croatto, con quien tuvo dos hijos.



Cuéntanos en los comentarios, ¿sabías a qué se dedican actualmente estos galanes de telenovelas?, ¿a quién te gustaría ver de nuevo en pantalla?

