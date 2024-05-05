Hijos de Pablo Lyle lloran ausencia de su padre: así viven ahora el encierro del actor en prisión

Video Ana Araujo abre su corazón y revela si ya estaba separada de Pablo Lyle cuando fue arrestado

El 31 de marzo de 2019, el artista le propinó un puñetazo tras una discusión por un asunto de tráfico en Miami. Cuatro días más tarde, el hombre murió en un hospital y en octubre de 2022 el mexicano fue declarado culpable en una corte de Miami tras un largo proceso legal. En febrero de 2023 recibió la sentencia.

Ex de Pablo Lyle revela cómo están sus hijos

En una dinámica de preguntas y respuestas que Ana Araujo sostuvo con sus seguidores de Instagram este sábado 4 de mayo, compartió cómo están sus hijos ante la situación por la que atraviesa Pablo Lyle.

El actor permanece preso en EEUU mientras su ex y los niños viven en Mazatlán, México.

"¿Cómo manejas con tus hijos el tema de su papá?", le preguntó una persona.

"Con la verdad, siempre", respondió Ana Araujo, "viviendo lo que es".

La ex del actor contó que los niños van a "terapia (acompañamiento) cuando es necesario".

También admitió que ella se encuentra "identificando" las "necesidades" de los menores en medio del contexto por el que transitan: " Limpiando lágrimas y dando abrazos cuando lo necesitan, creando momentos memorables para ellos".

" No lo hago yo sola, su papá y todas nuestras familias y amigos lo hacen también", finalizó.

Ana Araujo, ex de Pablo Lyle, revela cómo están sus hijos y cómo "maneja" el contexto por el que ellos atraviesan con el actor en prisión. Imagen Ana Araujo/Instagram

Ana Araujo admite “culpa” con sus hijos

En otra de las preguntas que recibió por parte de sus seguidores, hubo una en la que le cuestionaron si tenía "culpa en su maternidad".

" Sí y creo que entre más conocimiento de educación y salud mental tengo más culpas se activan", reconoció.

" Me ayuda mucho platicarle a mis amigas que también son mamás, a mi terapeuta, a mi pareja, etc", agregó.

"Esas miradas externas me ayudan un montón a ver la realidad, aceptar mis errores, mejorar, reconocerme, etc", aeguró la ahora empresaria.

Ana Araujo admitió sentir "culpa" con sus hijos.



La última vez que Ana Araujo había hablado públicamente sobre sus hijos tras la sentencia a Pablo Lyle fue en noviembre de 2023 en una entrevista para el podcast de Aislinn Derbez.

Ahí reveló que los niños ya habían visitado al actor en la cárcel y que "fue muy fuerte para ellos".

" A Mauro le dio temperatura ahí sentado, se sintió mal, no pudo, son muchas emociones", dijo entonces.

Ana Araujo y Pablo Lyle se casaron en 2014. Ella ya era madre de Aranza y el actor la adoptó como hija suya. Después tuvieron a Mauro.

En noviembre de 2023 confirmó que ya estaban en proceso de divorcio cuando ocurrieron los hechos que lo llevaron a la cárcel.