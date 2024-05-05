Pablo Lyle

Hijos de Pablo Lyle lloran ausencia de su padre: así viven ahora el encierro del actor en prisión

En febrero de 2023, Pablo Lyle recibió sentencia por el delito de homicidio involuntario. Es ahora su ex, Ana Araujo, quien revela que ha estado "limpiando lágrimas" de sus hijos desde entonces.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Ana Araujo abre su corazón y revela si ya estaba separada de Pablo Lyle cuando fue arrestado

Ana Araujo, ex de Pablo Lyle, reveló cómo se encuentran sus dos hijos, Aranza (11 años) y Mauro (9) a poco más de un año después de que el actor recibió una sentencia de 5 años en prisión y 8 de libertad condicional por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández.

El 31 de marzo de 2019, el artista le propinó un puñetazo tras una discusión por un asunto de tráfico en Miami. Cuatro días más tarde, el hombre murió en un hospital y en octubre de 2022 el mexicano fue declarado culpable en una corte de Miami tras un largo proceso legal. En febrero de 2023 recibió la sentencia.

PUBLICIDAD

Ex de Pablo Lyle revela cómo están sus hijos

En una dinámica de preguntas y respuestas que Ana Araujo sostuvo con sus seguidores de Instagram este sábado 4 de mayo, compartió cómo están sus hijos ante la situación por la que atraviesa Pablo Lyle.

El actor permanece preso en EEUU mientras su ex y los niños viven en Mazatlán, México.

"¿Cómo manejas con tus hijos el tema de su papá?", le preguntó una persona.

"Con la verdad, siempre", respondió Ana Araujo, "viviendo lo que es".

Más sobre Pablo Lyle

Exesposa de Pablo Lyle reaparece junto a sus hijos y muestra cuánto han crecido
1 mins

Exesposa de Pablo Lyle reaparece junto a sus hijos y muestra cuánto han crecido

Univision Famosos
Pablo Lyle tendría posible esperanza de evitar pagar millonaria suma tras ser demandado
2 mins

Pablo Lyle tendría posible esperanza de evitar pagar millonaria suma tras ser demandado

Univision Famosos
Pablo Lyle en medio de demanda millonaria: esta es la suma que tendría que pagar de indemización
2 mins

Pablo Lyle en medio de demanda millonaria: esta es la suma que tendría que pagar de indemización

Univision Famosos
Trasladan a Pablo Lyle a prisión de “menor seguridad”: el actor estaría a poco tiempo de salir
2 mins

Trasladan a Pablo Lyle a prisión de “menor seguridad”: el actor estaría a poco tiempo de salir

Univision Famosos
Papá de Pablo Lyle reaparece a 2 años de que el actor recibió sentencia: ¿cuándo saldría de prisión?
0:49

Papá de Pablo Lyle reaparece a 2 años de que el actor recibió sentencia: ¿cuándo saldría de prisión?

Univision Famosos
Pablo Lyle recibe visita de sus hermanos en la cárcel y se aclara su posible salida de prisión
1:12

Pablo Lyle recibe visita de sus hermanos en la cárcel y se aclara su posible salida de prisión

Univision Famosos
¿Pablo Lyle saldrá antes de prisión y ya tiene propuesta de trabajo? Esto se sabe
2 mins

¿Pablo Lyle saldrá antes de prisión y ya tiene propuesta de trabajo? Esto se sabe

Univision Famosos
Pablo Lyle a dos años de ser declarado culpable, ¿podría salir de la cárcel?
1:02

Pablo Lyle a dos años de ser declarado culpable, ¿podría salir de la cárcel?

Univision Famosos
Pablo Lyle podría quedar en libertad: actriz celebra “la buena noticia”
2 mins

Pablo Lyle podría quedar en libertad: actriz celebra “la buena noticia”

Univision Famosos
Mane de la Parra cree que Pablo Lyle vive una tragedia: “Está pagando por mucho más”
2 mins

Mane de la Parra cree que Pablo Lyle vive una tragedia: “Está pagando por mucho más”

Univision Famosos

La ex del actor contó que los niños van a "terapia (acompañamiento) cuando es necesario".

También admitió que ella se encuentra "identificando" las "necesidades" de los menores en medio del contexto por el que transitan: " Limpiando lágrimas y dando abrazos cuando lo necesitan, creando momentos memorables para ellos".

" No lo hago yo sola, su papá y todas nuestras familias y amigos lo hacen también", finalizó.

Ana Araujo, ex de Pablo Lyle, revela cómo están sus hijos y cómo "maneja" el contexto por el que ellos atraviesan con el actor en prisión.
Ana Araujo, ex de Pablo Lyle, revela cómo están sus hijos y cómo "maneja" el contexto por el que ellos atraviesan con el actor en prisión.
Imagen Ana Araujo/Instagram

Ana Araujo admite “culpa” con sus hijos

En otra de las preguntas que recibió por parte de sus seguidores, hubo una en la que le cuestionaron si tenía "culpa en su maternidad".

" Sí y creo que entre más conocimiento de educación y salud mental tengo más culpas se activan", reconoció.

" Me ayuda mucho platicarle a mis amigas que también son mamás, a mi terapeuta, a mi pareja, etc", agregó.

"Esas miradas externas me ayudan un montón a ver la realidad, aceptar mis errores, mejorar, reconocerme, etc", aeguró la ahora empresaria.

Ana Araujo admitió sentir "culpa" con sus hijos.
Ana Araujo admitió sentir "culpa" con sus hijos.


La última vez que Ana Araujo había hablado públicamente sobre sus hijos tras la sentencia a Pablo Lyle fue en noviembre de 2023 en una entrevista para el podcast de Aislinn Derbez.

PUBLICIDAD

Ahí reveló que los niños ya habían visitado al actor en la cárcel y que "fue muy fuerte para ellos".

" A Mauro le dio temperatura ahí sentado, se sintió mal, no pudo, son muchas emociones", dijo entonces.

Ana Araujo y Pablo Lyle se casaron en 2014. Ella ya era madre de Aranza y el actor la adoptó como hija suya. Después tuvieron a Mauro.

En noviembre de 2023 confirmó que ya estaban en proceso de divorcio cuando ocurrieron los hechos que lo llevaron a la cárcel.

Video El momento en que declaran culpable a Pablo Lyle de homicidio involuntario: así se despidió de su familia
Relacionados:
Pablo LyleAna AraujoHijos de famososPapás famososFamososCelebridadesTelenovelasNovelasCárcelHomicidiosSentencia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD