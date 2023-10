Viernes 13 vs martes 13: Este es su significado, sus curiosidades y supersticiones ¿Cuál es peor?

En lo que se refiere al viernes 13 vs el martes 13, es verdad que no podemos decir cuál de los dos es peor. Sin embargo, psicólogos explican que al tener miedo a estas fechas nos da una especie de control ante lo incierto. Por ejemplo, si algo negativo nos ocurre en alguno de estos días, culpamos a la fecha y no a nuestros actos o decisiones.