Usar faja todos los días: Descubre las ventajas y desventajas de esta popular prenda

Las fajas son la solución inmediata para estilizar tu figura o cuando la ropa te queda algo apretada. Existen diversas opciones en el mercado que, aunque tienen grandes ventajas, a la larga podrías estar causándole un daño irreparable a tu cuerpo.

Por:Carol Sandoval
¿Qué es en lo primero que piensas cuando ya tenías el vestido perfecto para una fiesta y resulta que no te queda? Pues claro: que necesitas una faja.

Estas prendas son geniales para comprimir "rollitos" acumulados de último minuto y estilizar tu figura, pero, ¿qué ocurre si la usas todos los días?, ¿qué le pasa a tu cuerpo cuando quieres que la faja haga por ti lo que se resolvería facilmente al elegir una talla más grande?

Las ventajas de usar faja con frecuencia

De acuerdo a especialistas en cosmetología y piel de la Academia Americana de Dermatología (AAD) el uso de fajas es auxiliar al momento de estar bajando de peso naturalmente: ayuda a que la piel se amolde a tu nueva figura, sin mencionar que te hace lucir esbelta todo el tiempo.

Los beneficios inmediatos también son evidentes: estas prendas comprimen tu vientre como por "arte de magia" y nadie nota que está ahí.

Tal y como se mencionó al principio, las fajas pueden parecer "caídas del cielo" cuando hay un evento especial y quieres definir tu silueta de forma impecable. De hecho, no hay que esperar a usar vestido para colocarlas, las fajas sin bordes de resorte lucen espectaculares con tops, pantalones y hasta algunos trajes de baño.

La popularidad de las fajas en el mercado, ha hecho que más marcas se ocupen de buscarles beneficios alternos a la "buena figura": hoy día la mayoría de ellas ayudan a corregir la postura y a aliviar dolores de espalda.

Todo suena muy bien, pero aunque usar fajas modeladoras favorece el aspecto de forma inmediata en cualquier ocasión... depender de ellas no es la mejor opción. Te decimos por qué.

Las desventajas de usar faja con frecuencia

“No todo lo que brilla es oro”, y las fajas no son la excepción a esta regla. Si bien utilizarlas hace que te veas más delgada, la realidad es que probablemente no lo estés... y por mucho que la utilices para aparentar, necesitarás algo más que dicha prenda para deshacerte de los rollitos no deseados.

La grasa abdominal sólo se reduce con dieta y ejercicio. Usar faja algunos días para que determinada ropa te quede mejor, está bien, pero recuerda que todo en exceso tiene consecuencias negativas, sobre todo para tu salud.

Si bien algunas de estas prendas prometen reducir tallas de verdad al hacernos transpirar, la realidad es que sólo estarás expulsando líquidos que recuperarás tomando agua, nada de grasas ni gramos extra.

Cabe mencionar que usar faja todos los días, a todas horas, puede ser hasta contraproducente: tus músculos dejarán de trabajar para mantenerse firmes, pues tu faja haría todo el esfuerzo. Por lo tanto, cuando dejes de usarla, la flacidez empeorará y tu piel se desbordará como si hubieras perdido una cantidad exagerada de kilos.


En resumen: si bien, el utilizarlas puede tener grandes beneficios estéticos, las fajas no son buenas para ser usadas todos los días. Mejor déjalas para ocasiones especiales.

Si deseas perder tallas de manera real, el único "elixir" es una buena dieta acompañada de ejercicio. Pregunta a tu nutriólogo de confianza cuál es la mejor para ti y cómo puedes combinarla con una rutina deportiva certera.

