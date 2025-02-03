El color de bra que debes usar con ropa blanca para que no se transparente (no es blanco ni nude)

Desempolva tus blusas blancas y sácalas todas, porque ya no querrás ponerte otra cosa después de probar este increíble consejo de moda que te resolverá la vida en segundos.

Es probable que alguna vez hayas dudado -o de plano evitado- ponerte una blusa, camisa o vestido blanco porque se te nota demasiado el brasier y eso te hace sentir incómoda. Pero basta de sacrificar esas prendas, porque aquí está la solución perfecta.

¿Qué color de brasier usar con ropa blanca?

¡Rojo! Difícil de creer, pero cierto. La ciencia se ha tomado el tiempo de explicar que el tono rojizo en los brasieres es ideal para neutralizar las tonalidades de tu piel y la blusa blanca, de manera que no se te note nada.

Pero el secreto para que te animes a usar ese sostén rojo sin remordimiento a que se te note algo por ahí, es la tonalidad de tu piel y tus venas. ¡No, no estás leyendo mal!

Si te fijas muy bien en tus venas, ellas revelan una cierta coloración a través de la piel, ya sea rojiza, azulada o verde. Esta tonalidad será el punto de partida para elegir tu sostén. El color que veas en tu piel será el tono de rojo que definirá tu brasier.

TIP



Puedes fijarte en la zona del antebrazo o en el pecho, ahí la piel suele ser más delgada y se nota con mucha facilidad la coloración de las venas.

Por ejemplo, si tu piel es blanca o muy pálida, es probable que las venas se te noten algo azuladas. Justamente el brasier que utilizarás para usar debajo de tu camisa blanca será uno rojo azulado.

Este truco ayudará a que el sostén se mezcle y neutralice súper bien con tu piel, como si fuera parte de ti. El bra no se notará, aunque tu blusa blanca sea algo transparente.

En el caso de las mujeres que tienen una piel más morena, seguramente sus venas no se notan tanto y se ven un poco más rojizas. Es por eso que el sostén adecuado es un rojo quemado. Pon atención a los pequeños detalles de tu piel, porque podrían hacer la diferencia en tu outfit.