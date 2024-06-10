Lifestyle
Bodas

¿Cómo hacer una invitación digital para ahorrar gastos en tu boda? Crea la tuya con esta guía

Las invitaciones para boda digitales son más fáciles de hacer de lo que crees y además, te ahorrarás mucho dinero en tu boda.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video Truco definitivo para no manchar tu ropa de maquillaje

Las bodas son eventos importantes y emotivos que requieren una gran cantidad de planificación y recursos. Uno de los gastos más significativos es el envío de invitaciones, que pueden resultar costosas y consumir mucho tiempo de los novios. Sin embargo, existe una forma innovadora de ahorrar en este aspecto: las invitaciones digitales e interactivas.

Imagen Grosby Group y TikTok

¿Qué son las invitaciones digitales y cómo puedes crear la tuya?

PUBLICIDAD

Durante décadas, las invitaciones para bodas han sido tradicionalmente físicas, pero gracias a las nuevas tecnologías, esto cambió rápidamente. Hoy en día, la tendencia es enviar invitaciones que se pueden abrir con un simple clic desde tu celular.

Las características principales de estas invitaciones es que son una manera eficiente de comunicar información sobre la boda y de hacer seguimiento a las confirmaciones de los invitados. Sin embargo, lo mejor de todo es que hacerlas es más fácil de lo que crees y además, puedes hacerlo de manera gratuita, lo que reduce el riesgo de pérdida o daño de las invitaciones impresas.

Más sobre Bodas

Daniela Luján usó tenis en su boda y recibió muchas críticas, ¿por qué no se puso tacones?
0:56

Daniela Luján usó tenis en su boda y recibió muchas críticas, ¿por qué no se puso tacones?

Estilo de Vida
Famosas que se casaron muy jóvenes y fueron criticadas, ¿cuál es la mejor edad para casarse?
0:59

Famosas que se casaron muy jóvenes y fueron criticadas, ¿cuál es la mejor edad para casarse?

Estilo de Vida
Millie Bobby Brown usó 4 vestidos de novia en su boda con el hijo de Jon Bon Jovi: todos son hermosos
0:53

Millie Bobby Brown usó 4 vestidos de novia en su boda con el hijo de Jon Bon Jovi: todos son hermosos

Estilo de Vida
Lana del Rey compró su vestido de novia en una tienda de segunda mano y pagó muy poco por él
0:59

Lana del Rey compró su vestido de novia en una tienda de segunda mano y pagó muy poco por él

Estilo de Vida
Maquillista ‘arruina’ una boda y se hace viral: ¿cómo tratar con proveedores en la era de las redes sociales?
0:59

Maquillista ‘arruina’ una boda y se hace viral: ¿cómo tratar con proveedores en la era de las redes sociales?

Estilo de Vida
Cortarse el cabello en plena boda: la tendencia que muchas novias están dispuestas a seguir
0:54

Cortarse el cabello en plena boda: la tendencia que muchas novias están dispuestas a seguir

Estilo de Vida
¿Quién debe pagar la boda? Esta decisión puede afectar el futuro de la pareja
0:59

¿Quién debe pagar la boda? Esta decisión puede afectar el futuro de la pareja

Estilo de Vida
¿Las bodas espirituales tienen la misma validez que las religiosas o civiles?
0:57

¿Las bodas espirituales tienen la misma validez que las religiosas o civiles?

Estilo de Vida
¿Qué son las ‘no bodas’? El ritual en tendencia en el que las mujeres se casan con ellas mismas 
0:59

¿Qué son las ‘no bodas’? El ritual en tendencia en el que las mujeres se casan con ellas mismas 

Estilo de Vida
¿Te imaginas casarte sin invitados? Conoce la nueva tendencia en bodas 'elopement wedding'
2 mins

¿Te imaginas casarte sin invitados? Conoce la nueva tendencia en bodas 'elopement wedding'

Estilo de Vida

En TikTok, existen diversos tutoriales que te enseñan cómo hacer tu propia invitación digital, y uno de los consejos más valiosos es utilizar la aplicación Canva. Dentro de esta plataforma, podrás encontrar plantillas con diferentes diseños que son totalmente personalizables.

Consigue cambiar los colores, la fuente del texto y la información predeterminada con tus propios datos, como tu nombre y el de tu pareja, la fecha de tu boda, fotos juntos, la dirección de la fiesta, y la ceremonia religiosa, entre otros detalles.

@3hurras

📢INVITACIÓN DIGITAL DE BODA GRATIS📢 😉👉En este tutorial, te mostraremos cómo crear y personalizar una invitación, cómo utilizar plantillas y modificar el texto. ¡Así que empecemos! 😪No tienes tiempo, nosotros te podemos ayudar, nuestras invitaciones digitales son amigables con el medio ambiente y te permiten ahorrar tiempo y dinero en impresiones y envíos. #invitacionesdeboda #invitacionesdigitalesdeboda #invitacionesvirtualesdeboda #tarjetasdigitalesdeboda #invitacióninteractivadeboda #boda #bodacivil #bodareligiosa #3hurras #videoinvitacióndeboda #invitacióndebodaanimada #parati #FYP #canvas #invitacióndigitalencanvas

♬ sonido original - 3hurras

Ventajas de las invitaciones digitales y cómo mandarlas a tus invitados

Otra ventaja de las invitaciones digitales es que pueden incluir información adicional, como un mapa de la ubicación de la boda, un enlace a la mesa de regalos, el código de vestimenta, un botón para confirmar asistencia e incluso el número de celular de los novios, por si desean comunicarse con ellos. Esto permite a los invitados tener acceso a toda la información necesaria para planificar su asistencia de manera efectiva.

PUBLICIDAD

Una vez que tu invitación digital esté lista, llega el momento de enviarla a tus invitados. Puedes hacerlo a través de correo electrónico, mensajes de texto o incluso mediante plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp, lo cual te permitirá tener un control preciso del número de invitados.

Por otro lado, si te resulta atractiva esta opción pero no deseas encargarte personalmente de crearla, existe la alternativa de pedirle a un amigo o familiar que tenga habilidades en el uso de herramientas digitales que lo haga por ti, ya sea por un bajo costo o incluso de manera gratuita. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Canva, la aplicación más comúnmente utilizada para este propósito, ofrece algunas herramientas de edición de forma gratuita, pero otras solo están disponibles en la versión pro de la app, por lo que si deseas tener un mayor control sobre el diseño, deberás invertir un poco de dinero.

Además de ser económicas, estas invitaciones digitales también son una opción más amigable con el medio ambiente, ya que reducen el uso de papel y otros materiales. Al optar por este medio, contribuyes a la preservación de los recursos naturales y a la reducción de la huella de carbono asociada a tu boda.

@ilse.digitalcrea

Te enseño como crear una invitación con botón de confirmación 🥰💍💖 #invitacionesdigitales #boda #amor #love #wedding #fyi #parati #novios #pareja #invitaciones #invitacionboda

♬ 机械键盘打字 - unknown

¿Te animarías a unirte a esta tendencia en tu boda? Dinos en los comentarios.

Relacionados:
BodasFiestas y CelebracionesConsejos DecoraciónConsejos de ModaMatrimonioEstilo de Vida

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD