¿Cómo hacer una invitación digital para ahorrar gastos en tu boda? Crea la tuya con esta guía

Las bodas son eventos importantes y emotivos que requieren una gran cantidad de planificación y recursos. Uno de los gastos más significativos es el envío de invitaciones, que pueden resultar costosas y consumir mucho tiempo de los novios. Sin embargo, existe una forma innovadora de ahorrar en este aspecto: las invitaciones digitales e interactivas.

¿Qué son las invitaciones digitales y cómo puedes crear la tuya?

Durante décadas, las invitaciones para bodas han sido tradicionalmente físicas, pero gracias a las nuevas tecnologías, esto cambió rápidamente. Hoy en día, la tendencia es enviar invitaciones que se pueden abrir con un simple clic desde tu celular.

Las características principales de estas invitaciones es que son una manera eficiente de comunicar información sobre la boda y de hacer seguimiento a las confirmaciones de los invitados. Sin embargo, lo mejor de todo es que hacerlas es más fácil de lo que crees y además, puedes hacerlo de manera gratuita, lo que reduce el riesgo de pérdida o daño de las invitaciones impresas.

En TikTok, existen diversos tutoriales que te enseñan cómo hacer tu propia invitación digital, y uno de los consejos más valiosos es utilizar la aplicación Canva. Dentro de esta plataforma, podrás encontrar plantillas con diferentes diseños que son totalmente personalizables.

Consigue cambiar los colores, la fuente del texto y la información predeterminada con tus propios datos, como tu nombre y el de tu pareja, la fecha de tu boda, fotos juntos, la dirección de la fiesta, y la ceremonia religiosa, entre otros detalles.

Ventajas de las invitaciones digitales y cómo mandarlas a tus invitados

Otra ventaja de las invitaciones digitales es que pueden incluir información adicional, como un mapa de la ubicación de la boda, un enlace a la mesa de regalos, el código de vestimenta, un botón para confirmar asistencia e incluso el número de celular de los novios, por si desean comunicarse con ellos. Esto permite a los invitados tener acceso a toda la información necesaria para planificar su asistencia de manera efectiva.

Una vez que tu invitación digital esté lista, llega el momento de enviarla a tus invitados. Puedes hacerlo a través de correo electrónico, mensajes de texto o incluso mediante plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp, lo cual te permitirá tener un control preciso del número de invitados.

Por otro lado, si te resulta atractiva esta opción pero no deseas encargarte personalmente de crearla, existe la alternativa de pedirle a un amigo o familiar que tenga habilidades en el uso de herramientas digitales que lo haga por ti, ya sea por un bajo costo o incluso de manera gratuita. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Canva, la aplicación más comúnmente utilizada para este propósito, ofrece algunas herramientas de edición de forma gratuita, pero otras solo están disponibles en la versión pro de la app, por lo que si deseas tener un mayor control sobre el diseño, deberás invertir un poco de dinero.

Además de ser económicas, estas invitaciones digitales también son una opción más amigable con el medio ambiente, ya que reducen el uso de papel y otros materiales. Al optar por este medio, contribuyes a la preservación de los recursos naturales y a la reducción de la huella de carbono asociada a tu boda.