Danna Paola luce un corset hecho de palmera y su moda sustentable causa furor en TikTok

Danna improvisó un corsé hecho con el tronco de una palmera y sus fans no tardaron en replicar su idea, desatando una tendencia viral en redes sociales.

Redactora
Por:
Alexandra Gómez.
Danna Paola es una artista que siempre busca estar a la vanguardia en cuanto a moda se refiere, no solo en sus conciertos, también en cada evento al que asiste.

Su estilo y su habilidad para transformar lo ordinario en algo excepcional la han consolidado como una de las figuras más influyentes en el mundo de la moda.

Recientemente, la cantante se impuso el reto de improvisar una prenda hecha con elementos proporcionados por la misma naturaleza.

Lo que no imaginó es que este desafío se volvería tendencia en las redes sociales, causando un verdadero furor entre sus seguidores.

@danna

Me cayó un corsé del cielo

♬ original sound - Danna

La cantante se hizo un corsé con un pedazo de palmera, al parecer la idea les gustó tanto a sus seguidores que no dudaron en replicar la prenda y subir los videos a TikTok, lo que generó una ola de creatividad y originalidad en la plataforma.

Danna se vuelve tendencia por un corsé hecho de palmera

La historia de esta pieza surgió en un reciente viaje que Danna hizo a Estados Unidos. Mientras hacía ejercicio en la calle y disfrutaba de la vista, la también actriz se encontró con un fragmento de palmera que, sorprendentemente, tenía la forma de un corsé.

En un momento que describió como algo casi mágico, Danna consideró que este trozo de palmera era un regalo del universo. En un video que compartió en TikTok, en tono de broma, comentó cómo "el universo le tenía un reto" y le "lanzó un corsé del cielo".

@danna

🌵 ✨ 🌴

♬ original sound - Danna
“Les quiero contar lo que me sucedió. Como todos sabemos, soy una fashion victim, y el universo me dijo ‘cariño, te tengo un reto’. Me cayó un corsé del cielo”, dijo en el video.


En el clip, también compartió sus planes para modificar la pieza, a la que le haría algunos ajustes para convertirla en un accesorio digno de una sesión de fotos o un video. Su idea causó tal furor entre sus fans que inmediatamente comenzaron a replicar la idea de la intérprete de ‘Oye Pablo’.

La tendencia se esparció rápidamente en TikTok, en donde se pueden encontrar grabaciones que muestran desde dónde encontrar los trozos de palmera hasta cómo transformarlos en prendas únicas y originales.

@sisoyluisafernanda

Eres fashion icon @Danna #danna #corset #fyp #viral #parati #fashion

♬ original sound - sisoyluisafernanda
@cindyalv0

Ese es tu idola? Si #dannapaola #brillo #mtynlmexico🇲🇽 #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii🦋

♬ XT4S1S - Danna Paola


Pero los fanáticos de Danna no fueron los únicos en unirse; también se sumaron a la tendencia creadores de contenido como Kunno, quien documentó el paso a paso de su creación.

“Mi gente, tengámosle fe a la moda biodegradable. Vean lo cool de esto. Me encantó la idea, lo vi en el TikTok de Danna y nunca lo pensé”, dijo emocionado el influencer.
@.kunno

Le hice caso a mi hermana @Danna y busque mi corset de palmera 😂✨

♬ sonido original - Kunno
