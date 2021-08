¿Recetas de cocina de mis shows favoritos? Solo en Chica lista (y que la fuerza nos acompañe)

¿Quién no ha soñado con comer los platillos que aparecen en las películas y series? La pizza de 'Friends', las tartas de limón de 'Game of Thrones', los postres de 'Downton Abbey', el desayuno de Navidad de 'Mujercitas'... Podría seguir y llenar páginas y páginas de comida de ficción que me encantaría probar. Claro que no soy la única que sueña con el pastel de la 'Bella y la Bestia', de ser así no existirían un gran número de recetarios oficiales y no oficiales inspirados en el cine, la televisión y la literatura.