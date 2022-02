La decisión que tomó Kim Kardashian a los 40 años y las recomendaciones de Chica lista

Desde que cumplió 40 años, Kardashian se comprometió consigo misma a elegirse solo a ella: "Mis 40 se tratan de ser mi propio equipo. Voy a comer bien. Voy a hacer ejercicio. Voy a divertirme más, a pasar más tiempo con mis hijos y con las personas que me hacen feliz. Voy a dejar mi teléfono. Si no quiero ver algo en Instagram, no lo voy a hacer. A Khloé se le ocurrió la mejor frase para eso ayer. Ella dijo: 'Post and ghost'".