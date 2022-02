Las terapias de sanación de Kendall Jenner y las recomendaciones de Chica lista

Soy muy odiosa cuando se trata de darle mi follow a los creadores de contenidos que se creen muy graciosos. Hay personalidades y temas que no me interesan, por más que todo el mundo esté fascinado con ellos. Sin embargo, cuando alguien me atrapa, ya no me suelta. Eso paso con Ross.La descubrí en Instagram, el año pasado, cuando hizo una parodia de ' El diablo viste a la moda '; lo que hace es darle un toque de realidad a la ficción. Es muy buena apropiándose de las escenas que todos hemos visto en la pantalla y mostrando cómo se verían si ella formara parte de la historia.Ya sea en '50 sombras de Grey', 'Eclipse', 'Titanic', 'Teresa' o 'Élite' esta acapulqueña (Acapulco, México) sabrá hacerte reír incansablemente.