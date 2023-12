Aprende cómo dormir correctamente para evitar que te salgan arrugas

Pero ¡ojo! no basta con dormir las hoaras necesarias, también debes tener cuidado en qué posición lo haces, porque esto también influye en la aparición de las terribles arrugas y el envejecimiento prematuro en tu piel. Si no sabes cuál es la mejor posición para dormir y que no te salgan arrugas, te explicaremos cómo hacerlo para cuidar de tu piel.