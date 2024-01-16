Evie: el anillo inteligente diseñado para monitorear el bienestar y la salud de la mujer con IA

La salud de la mujer estuvo en la mira con la presentación de Evie Ring durante el Consumer Electronic Show (CES) realizado del 9 al 12, 2024 en Las Vegas, Nevada. Este anillo inteligente monitorea el bienestar femenino (incluido el ciclo menstrual) gracias a interpretación de datos biológicos específicos de las mujeres y tecnología basada en Inteligencia Artificial.

Este dispositivo para la salud de la mujer fue desarrollado por la compañía estadounidense Movano Health. Y aunque en principio pudiera parecer un reloj inteligente más, la diferencia radica en que está enfocado 100% al la biología femenina, basándose en investigaciones sobre sus datos biométricos. Además, su diseño fue producto de una entrevista a más de 1,000 mujeres con las que sus creadores entendieron qué era lo que buscaban en un gadget para que este fuera perfecto para ellas.

El anillo, disponible en tres colores, es sencillo pero muy elegante. Para comenzar a utilizarlo es necesario conectarlo vía Bluetooth a tu teléfono celular a través de su aplicación móvil. Sin embargo, tiene poderosas cualidades que debes conocer.

Cualidades de Evie, el anillo inteligente que te ayudará a mejorar y mantener tu salud

Es ajustable



Aunque el anillo inteligente para monitorear la salud de la mujer está disponible de la talla 5 a la 12, es ajustable en todo momento. Movano Health tomó en cuenta la retención de líquidos durante nuestro periodo, por lo que puede adaptarse a los cambios de tamaño de tus dedos ocasionados por la menstruación, cambios hormonales y otros factores.

Es duradero



Sus materiales son resistentes al agua, a los arañazos o rayaduras, por lo que no tienes que preocuparte de que se dañe al utilizarlo continuamente.

Datos más precisos



A diferencia de los hombres, las mujeres tenemos dedos más pequeños, por lo que las mediciones de un Smart Watch, por ejemplo, pueden diferir de la realidad. Evie utiliza sensores muy sensibles, de grado médico, que ayudan a mejorar los datos. Además, tiene luces LED más brillantes que optimizan las lecturas de tu flujo sanguíneo. Definitivamente, con este anillo inteligente tendrás información mucho más precisa.

Te muestra tu rendimiento diario



Contrario a los datos generales que arrojan los relojes inteligentes, como tu actividad, frecuencia cardíaca, distancia recorrida, entre otros, el anillo inteligente Evie te da un reporte de tu rendimiento diario. Al final del día te muestra una gráfica con tus momentos de actividad y recuperación. Te dice, además, si has dormido lo suficiente y cómo vas en el progreso hacia tus metas. ¡Todo en una sola pantalla!

Análisis de datos solo para mujeres



Los desarrolladores consideraron que este nuevo dispositivo inteligente para chicas pudiera leer factores específicos como tus cambios hormonales. Después, con ayuda de la Inteligencia Artificial, puede decirte cómo está tu salud, no solo en términos generales, sino que desglosa tu estado de ánimo, tu energía, tu calidad de sueño y actividades.

Si los datos arrojan un estado de ánimo bajo o que estás próxima a menstruar, te mostrará datos importantes de lo que sucede en tu cuerpo, así como consejos para modificar tu rutina y sentirte mejor.



Se espera que durante los próximos meses Evie pueda darte mejor información sobre tu salud durante el ciclo menstrual y datos adicionales. Además, los desarrolladores buscan que con ayuda de la IA también te informe cómo te está afectando tu periodo tanto en tu estado de ánimo, sueño y energía en general. También buscan que puedas compartir con tu médico los datos de de tu anillo inteligente.

El Evie Ring o anillo inteligente para monitorear la salud de la mujer obtuvo el galardón CES Innovation Honoree Award 2024 durante el CES. Tiene un costo de $269, disponible en colores dorado, oro rosa y plata. Por el momento su aplicación solo es compatible con sistemas Apple iOS.

