Flores amarillas: Este es su significado y la razón por la que se regalan el 21 de marzo

Flores amarillas: ¿por qué se regalan? ¡Te decimos lo que significa!

¿Ya estás esperando tus flores amarillas? Gracias a una novela argentina, muchas esperamos la llegada del 21 de marzo y que nuestro 'crush' o pareja nos sorprenda con, al menos, una flor de este color. Un día que marca la llegada de la primavera y las flores siempre nos transmite un mensaje de renacimiento y que llegarán días mejores y más calidos a nuestras vidas.

Entonces, si podemos recibirlas en cualquier momento del año ¿ por qué es tan especial que se regalen cada 21 de marzo y qué significado encierra esta fecha entre las parejas? ¡Te lo decimos!

Significado de regalar flores amarillas el 21 de marzo

Como ya hemos dicho, el 21 de marzo marca la llegada del equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Simboliza el renacer de la naturaleza y el comienzo de una estación llena de vida y color. ¡El planeta comienza a florecer!



Las flores amarillas son un emblema de esperanza y renovación. Regalarlas es una forma de hacerles saber a tus seres queridos que los amas.

Por qué tu novio debe regalarte flores amarillas

El significado de estas flores está influenciado por la cultura popular. En la telenovela argentina 'Floricienta', las flores amarillas son símbolo de amor y esperanza.

En la serie, “Flor”, interpretada por la actriz Florencia Bertotti, deseaba que el hombre que amaba le regalara al menos una flor amarilla. Para ella, significaba que era su amor verdadero y quería pasar su vida entera junto a ella.

flores amarillas Imagen Shutterstock



Por eso es común ver publicaciones de personas mostrando sus flores amarillas en Tiktok u otras redes sociales el 21 de marzo acompañados con la letra de la canción que también lleva por nombre “Flores Amarillas”.

Ideas para crear un ramo de flores amarillas memorable

Ya sea que quieras mostrarle este artículo a tu novio o pareja para lanzarle la indirecta o bien que, como dice Miley Cyrus, decidas comprarte y regalarte tus flores amarillas, te damos algunas ideas para lograr un ramo memorable.

3 ramos que puedes hacer con flores amarillas

#1 Ramo primaveral

Combina flores amarillas con otras de colores vivos, como tulipanes y margaritas. Con esta combinación lograrás un ramo alegre que capturará la esencia de la primavera.

#2 Ramo de girasoles

Los girasoles son conocidos por su distintivo color amarillo y su aspecto radiante. Es una opción encantadora para expresar alegría y optimismo.



#3 Ramo elegante

Combina flores amarillas con tonos neutros como el blanco y el verde para crear un ramo elegante y sofisticado. Será perfecto para sorprender a alguien especial o decorar ese lugar que siempre ves al despertar y te ponga feliz.