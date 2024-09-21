Lifestyle
Parejas

Flores amarillas: Este es su significado y la razón por la que se regalan el 21 de marzo

Si tu pareja te sorprende con un ramo de flores amarillas el 21 de marzo, seguramente se amarán y estarán juntos de por vida. ¿Qué hay de cierto en ello? ¡Te lo contamos!

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Redacción Univision Noticias digital's profile picture
Por:Redacción Univision Noticias digital
Video Flores amarillas: ¿por qué se regalan? ¡Te decimos lo que significa!

¿Ya estás esperando tus flores amarillas? Gracias a una novela argentina, muchas esperamos la llegada del 21 de marzo y que nuestro 'crush' o pareja nos sorprenda con, al menos, una flor de este color. Un día que marca la llegada de la primavera y las flores siempre nos transmite un mensaje de renacimiento y que llegarán días mejores y más calidos a nuestras vidas.

Entonces, si podemos recibirlas en cualquier momento del año ¿ por qué es tan especial que se regalen cada 21 de marzo y qué significado encierra esta fecha entre las parejas? ¡Te lo decimos!

PUBLICIDAD

Significado de regalar flores amarillas el 21 de marzo

Como ya hemos dicho, el 21 de marzo marca la llegada del equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Simboliza el renacer de la naturaleza y el comienzo de una estación llena de vida y color. ¡El planeta comienza a florecer!


Las flores amarillas son un emblema de esperanza y renovación. Regalarlas es una forma de hacerles saber a tus seres queridos que los amas.

Por qué tu novio debe regalarte flores amarillas

Más sobre Parejas

Ya no te ama, pero tampoco te deja: expertos explican las razones por las que sigue a tu lado
2 mins

Ya no te ama, pero tampoco te deja: expertos explican las razones por las que sigue a tu lado

Estilo de Vida
Averigua cómo es tu pareja ideal, según tu horóscopo chino
13 mins

Averigua cómo es tu pareja ideal, según tu horóscopo chino

Estilo de Vida
7 razones por las que no debes cambiar a tus amigas por una relación
2 mins

7 razones por las que no debes cambiar a tus amigas por una relación

Estilo de Vida
7 frases que nunca debes decir en una discusión de pareja (a menos que quieras terminar la relación)
3 mins

7 frases que nunca debes decir en una discusión de pareja (a menos que quieras terminar la relación)

Estilo de Vida
¿Qué significa que tu pareja te dé la espalda al dormir? La ciencia explica su comportamiento
3 mins

¿Qué significa que tu pareja te dé la espalda al dormir? La ciencia explica su comportamiento

Estilo de Vida
'Como agua para chocolate': Las ‘red flags’ que la serie nos ha enseñado sobre las relaciones
0:59

'Como agua para chocolate': Las ‘red flags’ que la serie nos ha enseñado sobre las relaciones

Estilo de Vida
Famosas criticadas por regresar con su ex, ¿las segundas partes son una mala idea?
0:49

Famosas criticadas por regresar con su ex, ¿las segundas partes son una mala idea?

Estilo de Vida
Estas parejas de famosos tienen signos incompatibles, pero lograron sacar adelante su amor
0:55

Estas parejas de famosos tienen signos incompatibles, pero lograron sacar adelante su amor

Estilo de Vida
Famosas que se casaron muy jóvenes y fueron criticadas, ¿cuál es la mejor edad para casarse?
0:59

Famosas que se casaron muy jóvenes y fueron criticadas, ¿cuál es la mejor edad para casarse?

Estilo de Vida
Razones por las que nunca debes abandonar a tus amigas por un hombre
0:59

Razones por las que nunca debes abandonar a tus amigas por un hombre

Estilo de Vida

El significado de estas flores está influenciado por la cultura popular. En la telenovela argentina 'Floricienta', las flores amarillas son símbolo de amor y esperanza.

En la serie, “Flor”, interpretada por la actriz Florencia Bertotti, deseaba que el hombre que amaba le regalara al menos una flor amarilla. Para ella, significaba que era su amor verdadero y quería pasar su vida entera junto a ella.

flores amarillas
flores amarillas
Imagen Shutterstock


Por eso es común ver publicaciones de personas mostrando sus flores amarillas en Tiktok u otras redes sociales el 21 de marzo acompañados con la letra de la canción que también lleva por nombre “Flores Amarillas”.

Ideas para crear un ramo de flores amarillas memorable

Ya sea que quieras mostrarle este artículo a tu novio o pareja para lanzarle la indirecta o bien que, como dice Miley Cyrus, decidas comprarte y regalarte tus flores amarillas, te damos algunas ideas para lograr un ramo memorable.

3 ramos que puedes hacer con flores amarillas

#1 Ramo primaveral

PUBLICIDAD

Combina flores amarillas con otras de colores vivos, como tulipanes y margaritas. Con esta combinación lograrás un ramo alegre que capturará la esencia de la primavera.

#2 Ramo de girasoles

Los girasoles son conocidos por su distintivo color amarillo y su aspecto radiante. Es una opción encantadora para expresar alegría y optimismo.


#3 Ramo elegante

Combina flores amarillas con tonos neutros como el blanco y el verde para crear un ramo elegante y sofisticado. Será perfecto para sorprender a alguien especial o decorar ese lugar que siempre ves al despertar y te ponga feliz.

Ahora ya lo sabes, la próxima vez que quieras expresarle a alguien cuánto lo quieres y enviarle los mejores deseos, considera regalarle flores amarillas. ¡Ilumina el día de alguien especial este 21 de marzo!

Relacionados:
ParejasRegalosNovelasRelaciones de Pareja

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La Trevi sin filtro
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD