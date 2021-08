Maluma, Shawn Mendes, Celso Piña y más estrenos musicales en La Playlista

Este jueves 19 de agosto, el cantante y compositor estadounidense festejó por partida doble. De manera simultánea presentó al público su tercera producción discográfica: 'La última promesa' y lanzó el video del sencillo que interpreta junto al 'Pretty boy'. Fiel a las melodías cargadas de sensualidad del colombiano, 'La botella' sigue las voces de los cantantes para hablar de todo lo que harían por la atención de una mujer: "Si estuviera ella, no tocaría otra botella; me quito del party, me limpió de todo por ella". Además de prender el ambiente con su flow brutal esta canción representa la segunda colaboración de estos artistas urbanos, que previamente trabajaron juntos en 'Parce'.