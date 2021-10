El disco en español de Christina Aguilera está más cerca que nunca + 9 lanzamientos musicales

Con una marcada influencia pop pero introduciendo acordes urbanos, la chilena Cami Gallardo ha presentado su nueva producción musical, una suave balada en la que destaca la potencia de su letra desde el inicio: "No necesito rey, si en mi dedo tengo el poder. Yo solita sé llegar, conquisto la curiosidad. Saca lápiz y papel, suelta el ego pa' aprender que yo me voy a prender en un dos por tres". Horas antes del lanzamiento, que estuvo promocionando en los últimos tres días, utilizó su cuenta de Instagram para aclarar de qué se trataba este nuevo sencillo, y que no quedaran dudas: "Para el que todavía no se entera, es un tema que habla de autoconocimiento, placer, pero lo más importante... orgasmo femenino", puntualizó.