La demanda contra Nirvana, la nueva canción de Anuel y otras sorpresas musicales

Fue en abril pasado cuando Camilo Echeverry confesó que soñaba con colaborar con Selena Gomez: "Me daría mucha ilusión hacer una canción con ella. Me gustaría, me parecería muy cool, me encanta su identidad y la manera en la que interpreta", dijo en una entrevista radial. Cuatro meses después deja claro por qué aseguraba que tendría cuidado con lo que soñaba, pues inevitablemente se haría realidad y así sucedio: los cantantes estrenaron un sencillo en el que la texana de 29 años vuelve a mostrar sus habilidades para interpretar en español. Con este tema, la ex de Justin Bieber vuelve a deleitar a sus fans latinos al cantar en nuestro idioma, y el esposo de Eva Luna suma una colaboración más con importantes intérpretes internacionales.