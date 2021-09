¡Poder Latino! Ángela Aguilar y otras grandes hispanas que la están rompiendo (+ estrenos musicales)

Karol no va a parar de romperla, pues 'Se jodió to' llega a solo seis semanas de haber cantado "Baby break my heart, give me all you got. Don’t ask why, why, why Don’t be shy, shy, shy". En el nuevo coro deja clarro su estilo: "Hacer el amor con otro y que quede entre nosotros. Tú eres mío sin papeles y así cero corazones rotos". ¿Quién más la está coreando?