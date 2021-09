3 de las más grandes canciones de todos los tiempos son de Bad Bunny y Daddy Yankee + lanzamientos musicales

Fue a principios de esta semana que el intérprete colombiano compartió en su cuenta de Instagram las primeras imágenes del video que presentó este jueves 16 de septiembre: un recorrido que realizó por la Plaza de San Marcos de Venecia. En ese momento, Yatra mencionó que tanto visual como auditivamente este tema era sencillo y honesto. "Hoy pasé por tu casa y estabas ahí. Sí me abriste, pero no te reconocí. De tu vida ya me sacaste", se le escucha cantar en el sencillo, el primero en cuyo video trabaja como director y editor. Además del significado emocional que tiene esta balada romántica, el intérprete destacó que la magia de 'Tarde' viene precisamante de su improvisación.