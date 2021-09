Bad Bunny es el latino más escuchado del 2021 y otros lanzamientos musicales de la semana

Totalmente alejado del sonido con el que Fonsi y uno de los hermanos Rengifo (El Dandee) colaboraron en 2017, sí, hablamos de 'Despacito', llega un nuevo single que abandona el ritmazo de la canción más popular de aquel año para dar paso a un tema de desamor. Colombia y Puerto Rico unen la melancolía de una relación que ha llegado a su fin, en la que los tres cantan a manera de súplica: "Yo no te olvido, aunque el tiempo haya pasado y te has perdido entre la gente. Yo no te olvido y daría todo por verte, aunque no estás a mi lado, no te saco de mi mente. Vuelve conmigo".