Recuerdan 'Imagine' a 50 años de su debut (+ los estrenos musicales de esta semana)

"Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky...", así comienza uno de los temas más populares en la industria musical, que fue compuesto por el cantante John Lennon e inspirada por un libro de su pareja, la artista japonesa Yoko Ono. Esta semana se conmemoraron 50 años del lanzamiento de este tema y para hacerle más ruido a la celebración se proyectó la letra de la canción en diversos edificios al rededor del mundo. Los habitantes de Londres pudieron corearla al estar frente al Parlamento y a la Catedral de San Pablo, también quienes paseaban por el Times Square de Nueva York.