Álex Fernández estrena canción en plena recuperación del Charro de Huentitán (y otros lanzamientos musicales)

¿Cuáles fueron los lanzamientos musicales de esta semana? Si todavía no los has escuchado, no te preocupes, llegaste al lugar adecuado. Te presentamos las canciones que a partir de ya están sonando en todos lados. De Karol G y DJ Tiësto a La Gabi, pasando por Álex Fernández, quien estrena canción en medio del delicado salud de su abuelo, el cantante Vicente Fernández, que permanece en el hospital, ¿listo para darle play?