Guía rápida para sobrevivir a una ruptura amorosa: consejos y compras indispensables de La Insider

Si estás con el corazón roto, seguramente vas a tener la intención de salir a comprarte algo ya. Y no es tan grave. Existen estudios que demuestran que nos puede ayudar a reconstruir una nueva imagen de nosotras cuando más la necesitamos: un boost para la autoestima. Solo hay que hacerlo de forma inteligente. Aquí te digo cómo.

1 Llora



Con ganas. No tengas miedo: siente, sácalo todo que va a pasar. Aprovecha para ver series y películas más dramáticas. Compra palomitas o chocolates y tírate al llanto. Tu mejor amiga te va a aguantar una semana siendo monotemática. Aprovecha este periodo para sacar toda tu frustración y aunque creas que nunca vas a parar, sí pasa.





Cubierta para caja de pañuelos de WRNS. Precio: $30

Mix de palomitas de maíz de queso y caramelo de Garrett. Precio: $36

Lista de películas para el desamor:

2 Busca ayuda profesional



Mi mejor consejo: ve a terapia. Mira que me han roto y remendado el corazón. Si no puedes ir, existen servicios por internet a bajo costo como los de @yourbreakupbestie o si de plano lo quieres gratis sigue cuentas como @superaloporfavor que tiene un programa de 21 días para salir de ese oscuro abismo.

3 Cree en algo

Para algunos, rezar ayuda. Pero si lo tuyo es más esotérico, compra un paquete de salvia e incienso y limpia tu casa de las malas vibras y renuévate. Y si de plano estás muy muy dolida, usa un muñeco vudú (o algo parecido). Estos pequeños muñequitos pueden ayudarte a poner tu coraje en el cuerpito de tela sin dañar a nadie.

4 Haz una cosa por tí



Propónte hacer una cosa por tí cada día. Con cinco minutos es suficiente. Preuba con ejercicio, meditar, comer sano una vez al día o iniciar un journal que te ayude a reflexionar.

App de meditación Headspace. Precio: $5.83 mensuales

Breakup Kit con cuaderno, bolígrafo y juego de 51 cartas de WRNS. PRecio: $25

5 Vende tu ropa y regalos



Si tienes regalos, ropa o zapatos que te recuerdan dolorosamente a tu ex, véndelos. Aprovecha las páginas como Poshmark o Tradesy que valoran objetos usados y puedes obtener un beneficio de tanto sufrimiento.

6 Renueva tu lencería

Es uno de los trucos que nos da un boost instantáneo. Pero cuidado, no compres nada pensando en lo que le hubiera gustado al ex o en una nueva conquista. Esta vez se trata de tí. Lencería que te haga sentir bonita, que te quieres y te consientes. Ese brassiere que siempre quisiste y en el que sólo por esta ocasión, vale la pena invertir --porque lo vales.

Bralette en triángulo de Eberjey en Shopbob. Precio: $34

Brassiere con varillas y encaje de Timpa en Shopbob. Precio: $42

7 Cambia de juguete sexual



Estrenar un juguete sexual te hará sentir renovada, dueña de tu placer y sin malos recuerdos.Hablando de sexo: el 'huevito' de Maude es uno de los favoritos por su estilo super cool y porque a nadie le da vergüenza tenerlo en el cajón.

Masajeador de 3 velocidades Drop de Maude. Precio: $45

8 Abrázate

Si te sientes muy sola, adopta una mascota: te va a querer y no te va a traicionar. Si te parece mucho compromiso, compra un suéter o una mantita que se sienta como un abrazo. Seguramente lo vas a necesitar.

9 Estrena look



Piensa bien antes de cortarte el pelo, hacerte un flequillo, un piercing o tatuarte. Son decisiones que no deben tomarse de forma visceral porque podrías arrepentirte. Si no quieres ser tan radical, puedes pintarte el pelo, usar un earcuff o un tatuaje temporal con esas frases de empoderamiento que ya no vas a necestiar cuando pase la tormenta.

Set de tatuajes temporales con frases inspiracionales de Tattly. 8 piezas. Precio: $15

Set de arete y brazalete para oídos Nessa unidos por una cadena en oro de 18k de Baublebar. Precio: $36

10 Renueva tu cama



Si el presupuesto no alcanza para un nuevo colchón, cómprate sábanas nuevas, una pijama o una funda de satín.. Seguramente vas a pasar mucho tiempo recostada y es mejor que sientas que estás estrenando vida.

11 Ocúpate



Mantente ocupada.. No necesariamente que significa trabajar más, aunque podría ayudarte a avanzar en la carrera. Puedes aprender algo nuevo: un idioma, un curso o una actividad. La otra opción es leer: nada mejor para distraerte que un buen libro que además te da tema de conversación -que no sea el ex. Puedes buscar uno de autoayuda pque divierta.

12 Báñate



Métete a la tina y aprovecha para masajéate, usar aceites que haran que te vuelvas a concentrar en tí y tu propio bienestar. Se trata de recuperar el amor por tí y tu soltería. Existen cajas de suscripcion que te dejan todo lo necesario cada mes en tu puerta.

Caja de suscripción de autocuidado “Singles Swag” de CrateJoy. Precio: $37.50 mensuales.

13 Bloquea a tu ex



El más polémico. Pero además de que es mejor que te ahorres el masoquismo de buscar el primer mensaje o sus fotos juntos, trata de evitar todo contacto. Si estás renuente, ponte invisible, dile a Google que no te recuerde sus aniversarios, cambia su nombre en el teléfono por "No Contestar" y ponte obs´táculso reales como una liga elástica o una imágen de pantalla que te recuerde que no necesitas llamarle.

Imagen de bloqueo de pantalla de Phone Breakup. Precio: $0.

14 El vestido de la venganza



Si le funcionó a famosas como J.Lo, Jennifer Aniston y Lady Di (entre otras), a tí también. Una vez recuperada la autoestima, el amor propio y hasta la figura, corre a comprarte un vestido –rojo siempre ayuda- y unos zapatos que te hagan sentir una diosa. Algo que resalte tus puntos a favor, ya sea el escote, las piernas, los brazos. Una prenda que te haga sentir bonita y poderosa y sal otra vez a conquistar el mundo..

_______________________________________________________





Te lo tengo: Clarissa Molina

Si has estado viendo el Instagram de Clarissa Molina, seguro te fijaste en su nuevo look super latino (más bien el de su personaje Lía en su nueva peli Flow Calle) en estilo street style con track suit rosa de velour y peinado de trenzas francesas.

Pero sobre todo, te mueres por su tube top en hot pink -una pieza que se volvió icónica en los años 70. ¡Y que esta temporada está más de moda que nunca!