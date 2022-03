7 trucos que te ayudarán a salvar tu pelo maltratado | La Insider

El editor opina: Si a tu carita le aplicas cremas, parches, mascarillas y todo lo habido y por haber, ¿por qué no eres igual con tu pelito? Prueba con este tratamiento. Algunos podrían asegurar que es mágico porque revierte el daño por decoloración, tinte, tratamientos químicos y calor en solo 4 minutos. Literal, esta mascarilla capilar tiene a todo mundo vuelto loco. Súmate a los fans y recupera la fuerza, suavidad, tersura y vitalidad de tu pelo.



Existe la opción cara. La que usa Kim Kardashian. El Olaplex No. 3, un tratamiento reparador súper famoso y con muchos seguidores, aunque esta vez yo no me sumaré a la causa.



Si no quieres gastar, opta por la manteca de coco.