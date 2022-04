10 soluciones a los errores más comunes que cometemos al vestir | La Insider

La Insider opina: Las blusas son fabricadas con un par de tiritas de las que las cuelgan en la tienda. Evita echar a perder tu look cortándolas: no hay nada más triste que ver un outfit increíblemente construído, que deje ver estos listones asomándose por las mangas o por el escote.



No temas, con estos ganchos tu ropa no terminará en el piso.